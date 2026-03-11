Erasmus+, sei le iniziative culturali dell’Antonietti

All’Istituto d’istruzione superiore Antonietti di Iseo la primavera parla europeo. Grazie al programma «Erasmus+», sono sei le iniziative internazionali, tra Spagna, Germania, Francia e Grecia, che coinvolgono studenti e docenti dell’istituto superiore iseano. Dal 23 febbraio otto alunni dell’Istituto professionale si trovano a Siviglia per un’esperienza di Erasmus Vet, Formazione Scuola Lavoro all’estero, che si concluderà il 15 marzo.

Come funziona

Ospiti in famiglia, lavorano in realtà del territorio, frequentano un corso di lingua spagnola e nel tempo libero, insieme ai docenti accompagnatori italiani, scoprono le bellezze della città andalusa. Il 1° marzo sono rientrati dalla Spagna, dall’Ies Rafal nella provincia di Alicante, due studenti che hanno preso parte all’Erasmus Jr, uno scambio di lunga mobilità della durata di un mese. Con loro arriveranno le partner spagnole, che resteranno presso le famiglie italiane per tutto marzo, frequentando l’istituto e vivendo la quotidianità delle famiglie ospitanti. Dal 15 al 20 sono attesi gli studenti del Christian Gymnasium Hermannsburg, vicino ad Hannover, in Germania, che a dicembre avevano ospitato alcune classi della scuola iseana.

Il filo conduttore dello scambio è una tematica attuale per i giovani, democrazia e politica, che verrà approfondita anche a Iseo, con l’intervento di un ex parlamentare e una visita al comune di Iseo. Dal 9 al 16 marzo, gli studenti di alcune classi seconde saranno ospiti dei loro partner francesi del Collège Saint-Joseph de Loquidy di Nantes, nuovo partner dell’Antonietti. Sempre a marzo, dal 19 al 25, alcuni alunni partiranno per il Kopernikus-Gymnasium Wasseralfingen, storico partner «Erasmus+». Il tema dello scambio sarà l’inclusione, sviluppato attraverso attività condivise e momenti di confronto.

Nello stesso periodo, alcuni docenti dell’Antonietti saranno ospiti della scuola tedesca per un’esperienza di job shadowing, occasione di osservazione e scambio di buone pratiche didattiche. La visita verrà poi ricambiata in Italia dal 13 al 19 aprile. Alla fine del mese ci sarà lo scambio con un altro partner storico, il Geniko Lykeio di Chania, a Creta. Gli studenti greci saranno ospitati dai ragazzi italiani per una settimana intensa tra visite, attività e momenti di condivisione sul filone scelto «Sport, cultura e ambiente».

Filo conduttore

«Sono sei iniziative diverse con un unico filo conduttore – spiega la referente dell’internazionalizzazione Rossana Belotti –, aprire la scuola al mondo, costruire relazioni, crescere come studenti e come cittadini europei e sperimentare sul campo le competenze acquisite a scuola. All’Antonietti marzo non è solo il mese della primavera, è il mese dell’Europa, un mese intenso, fatto di partenze rientri e nuove accoglienze, un’esperienza completa, che unisce crescita professionale, autonomia e immersione culturale completa».