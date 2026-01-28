Erasmus+, studenti bresciani al Parlamento europeo di Strasburgo

Ha fatto tappa a Strasburgo, in Alsazia, dove ha sede il Parlamento europeo la nuova mobilità degli studenti dell’Istituto comprensivo targata Erasmus+. Venti alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado di Manerbio e Offlaga hanno avuto la possibilità di essere ospiti del Collège Les Cigognes di Gerstheim, a pochi chilometri dalla città transalpina.

Accompagnati dalle docenti Elisa Bertocchi, Serena Cotelli e Cristina D’Urso gli studenti hanno potuto vivere un’immersione autentica nella vita quotidiana francese, che sarà contraccambiata nel mese marzo di quando Manerbio il piacere di ospitare i ragazzi francesi.

L’esperienza

Durante la settimana di permanenza, gli studenti hanno partecipato a diverse attività scolastiche e culturali: dalle lezioni in classe ai giochi sportivi, fino alle escursioni alla scoperta del patrimonio artistico e storico dell’Alsazia, quali il castello di Haut-Koenigsbourg, dove i ragazzi hanno potuto rivivere secoli di storia, o il laboratorio al Museo del Pane di Sélestat, durante il quale gli studenti hanno messo le mani in pasta imparando a preparare due specialità tipiche, i bretzel e la mannala, il tradizionale dolce alsaziano. E a Strasburgo, città simbolo dell’Europa, tappa privilegiata è stata la visita al Parlamento europeo, cuore del progetto Erasmus.

Un’esperienza «preziosa per crescere, scoprire nuove culture e rafforzare il senso di cittadinanza europea per i nostri ragazzi, che hanno potuto conoscere da vicino le istituzioni europee, confermando il valore educativo di iniziative che aprono la scuola a una dimensione internazionale. La scuola continuerà a promuovere percorsi educativi che favoriscano l’apertura culturale, la consapevolezza civica e la formazione di cittadini europei responsabili e consapevoli», sottolineano le insegnanti e la dirigente scolastica.

Parole che trovano conferma in coloro che sono state le principali protagoniste del soggiorno francese, le studentesse Diletta, Giulia e Linda: «Una settimana ricca di attività che hanno arricchito il nostro bagaglio culturale e che ci hanno fatto stringere nuove amicizie».