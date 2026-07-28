Bonus Under 30, le agevolazioni dello Stato da non perdere: il videopodcast
In questa puntata, i ragazzi de «I Soci Mktg" ci portano alla scoperta di tutti i bonus e le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione dei giovani per evitare di sprecare opportunità economiche
«I Soci Mktg» è il videopodcast in 20 puntate interamente ideato e realizzato dagli studenti della 5B dell'Istituto Perlasca di Vestone. Una bussola di educazione finanziaria e cultura digitale creata dai giovani per i giovani, ospitata sul sito del Giornale di Brescia e sul canale YouTube della testata.
In questa puntata scopriamo come sfruttare tutti i bonus e le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione degli under 30 per evitare di sprecare opportunità economiche.