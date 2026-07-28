Giornale di Brescia
Abbonati
Scuola
Scuola

Bonus Under 30, le agevolazioni dello Stato da non perdere: il videopodcast

In questa puntata, i ragazzi de «I Soci Mktg" ci portano alla scoperta di tutti i bonus e le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione dei giovani per evitare di sprecare opportunità economiche

«I Soci Mktg» è il videopodcast in 20 puntate interamente ideato e realizzato dagli studenti della 5B dell'Istituto Perlasca di Vestone. Una bussola di educazione finanziaria e cultura digitale creata dai giovani per i giovani, ospitata sul sito del Giornale di Brescia e sul canale YouTube della testata.

In questa puntata scopriamo come sfruttare tutti i bonus e le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione degli under 30 per evitare di sprecare opportunità economiche.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
bonus giovanivideopodcast
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...