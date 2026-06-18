Notte in Blanco prima degli esami: il cantante e la Maturità

Ieri sera era a Sirmione per una partitella a calcio con gli amici, oggi è tra i 500mila studenti e più che stanno affrontando l’esame di Stato

Sara Polotti Giornalista 18 giugno 2026 3 ' di lettura

Il cantante con alcune fan a Sirmione la sera prima del suo esame di Maturità - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Maturità 2026Blanco Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...