Notte in Blanco prima degli esami: il cantante e la Maturità

Avrà scelto la traccia sui confini dell’età adulta o quella sulla scienza di scrivere per farsi capire? Oppure la poesia di Cesare Pavese, lui che le poesie le mette poi in musica? Per ora – finché non lo svelerà lui stesso – possiamo solo ipotizzare quale tema abbia svolto Blanco. Perché anche lui stamattina s’è alzato di buon’ora per affrontare quella prova che nel sentire comune è uno dei passaggi della crescita più agognati e sentiti.
Tra i diplomandi del 2026 c’è anche il cantautore bresciano, che ha atteso qualche anno per sedersi su quel banchetto singolo che potrebbe portarlo al diploma superiore. Ecco perché la traccia sull’«adulescenza» e la crescita sembra particolarmente adatta a lui, un po’ più adulto rispetto agli altri studenti, ma non ancora del tutto grande. Diverso il discorso per Pupo: anche lui è un late-maturando e sta affrontando la prova a 71 anni. Blanco ne ha solo 23, ma ha comunque quattro anni in più rispetto ai canonici 19 degli studenti che hanno seguito la via più classica.
Se Pupo stamattina alle 8 circa (l’apertura delle buste con le tracce è avvenuta alle 8.30) è entrato in un istituto privato di Arezzo, su Blanco c’è stato il massimo riserbo: la scuola in cui sta svolgendo l’esame non è nota. Si ipotizza solo che sia arrivato alla Maturità da privatista.
Che fosse alle prese con lo studio l’Italia lo ha scoperto qualche giorno fa, quando lo stesso Blanco ha pubblicato su Instagram un video nel quale ripete – con un pappagallino sulla spalla – una lezione di diritto sull’articolo 810 del codice civile. Il suo indirizzo di studio dovrebbe essere le Scienze umane. Anche questa è un’ipotesi, che si basa sugli studi che stava svolgendo prima di abbandonare il liceo per dedicarsi alla musica, nel pieno del successo. Era il 2021, l’anno del contratto con Universal Music. Quello successivo arrivò la vittoria a Sanremo in coppia con Mahmood.
La decisione di riprendere gli studi l’aveva spiegata Blanco stesso in un’intervista lo scorso gennaio, come riporta RaiNews.it: «Ho capito che è fondamentale crescere, arricchirsi. Non tutto gira intorno a questa roba». E di nuovo, torna il tema della crescita.
La notte prima degli esami
Per prepararsi alla giornata, in ogni caso, Blanco sembra essersi preparato giocando a calcio con gli amici. Ieri sera era infatti al centro sportivo di Sirmione. Non era sua intenzione aprire i libri per ripassare: piuttosto ha rispolverato una passione mai tramontata, quella per il pallone, per cimentarsi in una partitella con gli amici a calcetto, destreggiandosi peraltro ancora con una certa disinvoltura, nonostante la carriera abbandonata dopo le esperienze agonistiche vicino casa con la Vighenzi e la Feralpisalò. Il tutto sfoggiando nell’occasione la maglia della sua adorata Roma, squadra che tifa sin da bambino, ereditato la fede giallorossa del padre.
Prima della partitella, per non discostarsi troppo dal tema, ecco il vincitore di Sanremo buttare un occhio ai Mondiali (ovviamente di calcio) trasmessi al bar del centro sportivo: tra qualche commento a margine del match Portogallo-Repubblica Democratica del Congo e qualche foto concessa ai presenti (tra cui alcune atlete della Sirmione Dance), il giovane è poi rincasato per – si presume – un ripasso last-minute pre-maturità, ribaltando un credo popolare: prima il piacere, poi il dovere.
(Marco Zanetti)