Trappola degli abbonamenti: costa non possedere nulla? Il videopodcast

«I Soci Mktg» è il videopodcast in 20 puntate interamente ideato e realizzato dagli studenti della 5B dell'Istituto Perlasca di Vestone. Una bussola di educazione finanziaria e cultura digitale creata dai giovani per i giovani, ospitata sul sito del Giornale di Brescia e sul canale YouTube della testata.
Dallo streaming ai software, ormai tutto è diventato un abbonamento mensile, ma ti sei mai chiesto quanto ti costa davvero non possedere più nulla?
In questa puntata analizziamo il fenomeno della «Servitization», ovvero la strategia delle aziende per trasformare i prodotti in servizi continui, svuotando il nostro portafoglio un micro-pagamento alla volta.