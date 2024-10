A Smart Future migliaia di studenti in cerca del loro futuro

Meccanica e cucina, cybersecurity e turismo, E poi università, Its Acadmey, centri formazione, scuole superiori. Al centro loro, gli studenti, i veri protagonisti di Smart Future Brescia 24. Al Brixia Forum e al PalaLeonessa ha preso il via oggi la tre giorni (continuerà fino a sabato 5) dedicata all’orientamento e pensata per fornire ai giovani uno sguardo sul mondo che hanno davanti, sia in ottica formativa sia lavorativa.

Migliaia di ragazzi provenienti da istituti di tutta Italia (20mila quelli attesi complessivamente) hanno oggi gremito il centro espositivo bresciano, diviso in due separate ma congiunte sedi. Al PalaLeonessa i giovani hanno potuto ascoltare le esperienza di vita e lavorative di professionisti (30 nell’arco dei tre giorni) del calibro di Nicola Drago, ceo di De Agostini Editore, o di Graziella Bragaglio, presidente della Germani Pallacanestro Brescia. Al Brixia Forum invece quasi un centinaio tra aziende e istituti di formazione ha risposto presente all’invito dell’associazione Smart Future Academy, presentandosi con progetti, tecnologie e voglia di farsi conoscere agli studenti e alle studentesse.

«Obiettivo del progetto, che vuole fare di Brescia la Capitale dell'orientamento, è parlare di lavoro e di futuro ai ragazzi in modo divertente – spiega Lilli Franceschetti, presidente e anima di Smart Future –. È straordinario come le varie realtà abbiano voluto essere interattive, non passive, e dialogare faccia a faccia con i partecipanti» .

Come già detto tanti gli speaker presenti, ciascuno portatore di una diversa esperienza: «Ciò che però mi ha colpito di più è stata la loro tranquillità nel dirci che anche loro alla nostra età non avevano le idee molto chiare su cosa fare nel futuro – racconta Alessandra, studentessa del Mantegna -. Ci hanno motivati e spinti a rischiare per ottenere ciò che desideriamo».

Inaugurazione e prossimi giorni

All’inaugurazione ufficiale, oltre a Franceschetti e al presentatore Davide Briosi, erano presenti anche l'assessore regionale a Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi (Regione Lombardia e Camera di Commercio patrocinano il progetto) e la dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale Filomena Bianco: «Non perdete mai tempo e investite nello studio cultura, perché le competenze si sudano non si trovano in giro – ha detto rivolta agli studenti e alle studentesse –. Perseguite questo obiettivo e sarete utili per voi stessi e per la società. Sarete anche persone felici, perché non c'è cosa più bella che svolgere il lavoro che si desidera».

Filomena Bianco e Simona Tironi - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Come accennato in precedenza Smart Future Brescia continuerà anche domani e sabato: proprio questa giornata sarà dedicata in modo specifico ai ragazzi delle medie, attesi insieme ai loro insegnanti e alle famiglie. Sempre sabato si terrà l’evento di orientamento, e novità dell’edizione 204, Smart Future for Placement dedicato, ai giovani diplomati, agli studenti delle accademie, delle università e degli Its Academy e ai giovani laureati. Saranno inoltre sempre visitabili gli stand dei partner, promotori anche di vari workshop nell’ambito del progetto Smart Future Matching.