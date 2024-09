Con gli studenti delle medie Smart Future Academy guarda lontano

L’anno scorso fu la grande novità dell’edizione di Capitale della Cultura. E visto che quest’anno l’obiettivo è fare di Smart Future Academy la Capitale dell’orientamento italiana, non si poteva che replicare il successo del 2023. I numeri e i feedback positivi degli studenti delle scuole secondarie di primo grado sono il miglior biglietto da visita per la seconda «volta» di Smart Future Brescia-Medie, l’iniziativa dedicata in modo specifico ai ragazzi più giovani.

Dove e quando

L’appuntamento è in calendario sabato 5 ottobre dalle 9 alle 10.30 al PalaLeonessa: ad attendere i ragazzi e le loro famiglie ci saranno speaker d’eccezione, pronti a condividere le loro esperienze e a motivare i giovani a inseguire i propri sogni. Oltre a loro potranno iscriversi gratuitamente (alla pagina «Iscrizioni» del sito smartfutureacademy.it) direttamente gli istituti di istruzione secondaria di primo grado nonché ovviamente gli insegnanti. Tutti loro potranno ascoltare le storie, i successi, ma anche i fallimenti e le difficoltà, di professionisti di primissimo piano del panorama nazionale. Tra di loro anche un nome divenuto celebre nel nostro Paese. Stefania Andreoli, psicologa, psicoterapeuta e scrittrice, accompagnerà i presenti un viaggio di crescita che partirà proprio dalla sua esperienza delle medie. E di come fece la sua scelta della scuola superiore.

Stefania Andreoli

Ma essendo lo scopo di Smart Future Brescia24-Medie quello di ispirare i giovani e aiutarli a compiere una scelta consapevole del loro futuro scolastico e professionale, non mancheranno di certo anche altri momenti di crescita. Attraverso attività laboratoriali e momenti di confronto i ragazzi potranno capire meglio quali sono le loro inclinazioni e i loro talenti.

Al Brixia Forum infatti workshop creati ad hoc da aziende, enti di formazione ed istituzioni sono stati pensati proprio per dialogare coi ragazzi, offrendo loro uno sguardo su quello che li circonda e sui come potrebbe essere il loro domani. Il tutto all’insegna dell’incontro, in primis tra gli stessi ragazzi, e del divertimento.

«Per i giovani studenti è un evento che li catapulta in maniera informale nella loro prima vera scelta, rappresentando al contempo un momento di crescita e di condivisione con i loro educatori e genitori - sottolinea la presidente di Smart Future Academy Lilli Franceschetti -. È anche un'esperienza divertente e attiva, grazie alle numerose attività che potranno vivere all'interno dei workshop». La giornata del 5 ottobre non si limita però all’evento Medie ma la novità assoluta di questa edizione è l’invito anche per i ragazzi post diploma. Ma ci torneremo.

Gli altri giorni

Ovviamente Smart Future Brescia sarà protagonista al Brixia Forum e al PalaLeonessa anche giovedì 3 e venerdì 4 ottobre. Saranno 30 gli speaker attesi nell’arco dei tre giorni, con i primi due dedicati in modo specifico ai ragazzi delle scuole superiori ma anche, novità di quest’anno, agli studenti dell’alta formazione, a quelli diplomati ma anche a tutti i giovani in cerca della loro prima esperienza formativa di lavoro.

Ma non finisce ovviamente qui. Il fitto programma della tre giorni prevede anche una novità assoluta: nel corso di questa edizione, precisamente sabato 5 ottobre, si terrà infatti l’evento Smart Future for Placement dedicato, come annunciato poco sopra, ai giovani diplomati, agli studenti delle accademie, delle università e degli Its Academy e ai giovani laureati.

Per tutti la partecipazione a Smart Future Brescia 2024 è, come detto in precedenza, totalmente gratuita. È possibile iscriversi sul sito del progetto, sia per gli appuntamenti con i relatori sia per partecipare ai singoli workshop. Il tutto è reso possibile dalle numerose alleanze strette da Smart Future Academy nel corso degli anni, che hanno portato l’appuntamento a diventare il principale evento.