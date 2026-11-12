Oggi si ricorda san Diego di Alcalá

San Diego di Alcalá è uno dei francescani più popolari della tradizione spagnola, con un culto diffusosi anche in America Latina e nelle Filippine. Nacque intorno al 1400 a San Nicolás del Puerto, in Andalusia, e da giovane entrò nell’Ordine dei Frati Minori come fratello laico. Scelse una vita di preghiera e umiltà. Nel 1441 fu inviato come missionario alle isole Canarie. Nel 1450, a Roma per il Giubileo, si dedicò alla cura dei malati durante la peste. Numerose guarigioni furono attribuite alla sua preghiera e alla sua intercessione. Trascorse gli ultimi anni ad Alcalá de Henares, dove morì il 12 novembre 1463. Canonizzato nel 1588, gli è intitolata la celebre città californiana.
Si festeggiano anche: la beata Bianca d’Aragona, regina; san Margarito Flores Garcia, martire; san Giosafat Kuncewycz, vescovo.