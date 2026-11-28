Beatificato nel 2024 insieme ad altri tre missionari uccisi durante la rivolta dei Simba, Luigi Carrara nacque il 3 marzo 1933 a Cornale di Pradalunga (Bergamo). Nel 1947 entrò nell'Istituto dei Missionari Saveriani. Ordinato sacerdote nel 1961, partì per il Congo, svolgendo il suo ministero nella regione del Kivu. Nel 1964, mentre si intensificavano le violenze contro i cristiani, i Saveriani decisero di rimanere accanto alla popolazione. Il 28 novembre, nella missione di Baraka, dopo l'uccisione del confratello Vittorio Faccin, Carrara uscì dalla chiesa, dove stava confessando, e si avvicinò al suo corpo. Al capo dei ribelli che gli intimava di seguirlo rispose: «Se mi vuoi uccidere, preferisco morire qui». Si inginocchiò accanto al confratello e venne colpito a morte a sua volta.
Si festeggiano anche: santa Fausta Romana, vedova; il beato Giuseppe Guerra Andres, martire; il beato Marcellino Sanchez Fernandez, martire.