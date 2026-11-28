Dalle sedi di Brescia e Lonato del Garda con AMG Performance Center al weekend del 29 novembre per scoprire dal vivo il SUV compatto

A fianco delle persone anche dopo l’ingresso nella nuova abitazione nel gestire utenze e servizi domestici

L’opera di Jimmy Milani trasforma Corso Mameli e Largo Formentone in una trama di luce e racconta le connessioni che ogni giorno fanno vivere la città