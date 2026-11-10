Oggi si commemora san Leone I Papa

San Leone I, detto Magno, nacque in Tuscia. Fu il quarantacinquesimo pontefice: eletto nel 440, visse la stagione delle invasioni barbariche e della crisi dell’Impero Romano d’Occidente. Nel 452 incontrò Attila, re degli Unni, a Mantova, insieme a una delegazione romana, riuscendo a dissuaderlo dal proseguire l’invasione della penisola. Nel 455 affrontò Genserico, re dei Vandali: non poté impedire il saccheggio di Roma, ma ottenne che la città non fosse incendiata e che fossero risparmiate le principali basiliche.
Sul piano dottrinale, ebbe un ruolo decisivo nel Concilio di Calcedonia del 451, difendendo l'unità della persona di Cristo nelle sue due nature, divina e umana. Morì il 10 novembre 461. È Dottore della Chiesa.
Si festeggiano anche: la beata Emanuela del Sacro Cuore di Gesù, martire; san Ninfa, martire; san Andrea Avellino, sacerdote.