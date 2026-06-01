Vitamina D, la carenza incide anche sull’umore

Stanchezza persistente , ossa più fragili , difese immunitarie più deboli e persino malumore . La vitamina D , spesso sottovalutata, è in realtà fondamentale a tutte le età . A spiegarne il motivo, fornendo anche consigli su come integrarla, è il dottor Antonio Paroli , endocrinologo consulente della Casa di cura Domus Salutis della Fondazione Teresa Camplani.

Dottor Paroli, perché la Vitamina D è così importante?

La vitamina D è fondamentale per il corretto funzionamento dell’organismo. Il suo compito principale è favorire l’assorbimento di calcio e fosforo, elementi indispensabili per mantenere in salute ossa e denti. Ma non solo: svolge un ruolo strategico anche per il sistema immunitario e per il benessere generale della persona. Una carenza può provocare stanchezza persistente, debolezza e, in alcuni casi, influire anche sull’umore.

È facile esserne carenti?

Purtroppo sì. In Italia, rispetto ad altri Paesi come la Svezia, la carenza è molto diffusa e riguarda circa l’80% della popolazione. Tra le cause ci sono sicuramente fattori genetici, ma incidono anche gli stili di vita e la scarsa esposizione al sole. Per questo è utile controllarne periodicamente i livelli e valutare con il medico un’eventuale integrazione.

Bisogna pensarci solo d’inverno o durante tutto l’anno?

Durante tutto l’anno. L’inverno è sicuramente il periodo più critico, perché i raggi del sole sono meno intensi ed efficaci, ma mantenere livelli adeguati è importante in ogni stagione.

D’estate quanto sole basta per produrne una quantità adeguata?

Nelle giornate non eccessivamente calde possono bastare 20-30 minuti all’aria aperta, con un’esposizione moderata al sole.

L’utilizzo di creme solari può influenzare l’effetto dell’esposizione?

Sì, soprattutto quando si utilizzano protezioni molto alte o schermanti totali. Per questo, in alcuni casi, può essere utile integrare la vitamina D.

In che modo?

Esistono integratori specifici, che non sono farmaci, e che possono essere assunti quotidianamente, una volta alla settimana oppure, più comodamente, una volta al mese, così da ridurre il rischio di dimenticanze.

La vitamina D è contenuta anche negli integratori multivitaminici: li consiglia?

È sempre bene verificare quanta vitamina D contengano, perché a volte il dosaggio non è sufficiente. Personalmente consiglio prodotti specifici, sempre dopo un confronto con il medico, che potrà anche prescrivere controlli periodici.

Quanto può incidere l’alimentazione?

Molto. La vitamina D è presente in alimenti come pesce azzurro, aringhe, sgombro e molluschi. Si trova anche nelle uova e nei latticini, soprattutto se associati al calcio: lo yogurt, ad esempio, è un buon alleato. Non tutti sanno inoltre che è contenuta anche nella frutta secca, nelle verdure a foglia verde, nei fagioli, nei funghi e nei cereali, meglio se integrali. Una dieta mediterranea varia ed equilibrata resta quindi un’ottima base.

Anche latte, yogurt e frutta secca contengono vitamina D

Gli integratori possono avere effetti collaterali? Assumerne troppa comporta rischi?

No, generalmente un eccesso non crea particolari problemi, ma è comunque consigliabile evitare il fai-da-te e monitorare periodicamente i livelli.

Esistono categorie più a rischio di sviluppare una carenza di vitamina D?

La vitamina D è importante in tutte le fasi della vita, ma il fabbisogno cambia da persona a persona. Bambini, donne in gravidanza, persone in menopausa e anziani sono categorie che richiedono un’attenzione particolare.