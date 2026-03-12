Giornale di Brescia
Abbonati
Salute e benessere

Violenza contro chi cura, 805 operatori sanitari aggrediti nel Bresciano

Barbara Bertocchi
Lo riferisce la Regione focalizzandosi sulle strutture pubbliche, Bertolaso: «In Lombardia registriamo un calo». In Italia oltre 23mila professionisti coinvolti in 18mila episodi, più del 2024. Gli infermieri i più colpiti
Braccialetti intelligenti tra le misure introdotte nel Bresciano
Braccialetti intelligenti tra le misure introdotte nel Bresciano
AA

In Italia la violenza contro chi cura è una ferita aperta che nel 2025 ha visto oltre 23mila operatori sanitari coinvolti in 18mila episodi. Un fenomeno preoccupante che tocca da vicino anche la nostra provincia, un territorio in cui lo scorso anno 805 professionisti degli enti pubblici hanno segnalato aggressioni, minacce, momenti di paura vissuti mentre erano al lavoro per assistere gli altri.

Il trend nazionale 

A fornire un’occasione per parlarne è la Relazione annuale dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie pubblicata nella Giornata nazionale di prevenzione contro la violenza agli operatori sanitari e socio-sanitari.

La Relazione mette in evidenza l’aumento degli aggrediti che hanno scelto di denunciare (dai 22mila circa del 2024 ai 23.367 del 2025) e conferma molti dei trend: le aggressioni sono soprattutto di tipo verbale (69%); in un quarto dei casi sfociano in attacchi fisici, mentre nel 6% si dirigono contro cose.

Chi sono gli aggressori e le vittime 

Gli aggressori sono prevalentemente i pazienti e il sesso femminile è il più colpito. I professionisti più frequentemente vittima di aggressione sono gli infermieri (55%), seguiti da medici (16%) e operatori socio-sanitari (11%). Quanto agli scenari, quello più frequente è l’ospedale, specie il pronto soccorso.

La novità, sempre a livello nazionale, è la crescita delle persone denunciate o arrestate per il reato di lesioni personali gravi o gravissime: nel 2025 sono arrivate a 1.096, più del doppio rispetto all’intero triennio precedente.

La crescita è con ogni probabilità frutto dei recenti interventi normativi. «Aggredire chi cura significa indebolire l’intero Ssn, compromettere la qualità delle cure e incrinare quel rapporto di fiducia tra cittadini e professionisti che è alla base di ogni percorso di assistenza», commenta il ministro della Salute Orazio Schillaci.

In Lombardia c’è un calo 

In Lombardia i dati sono stati elaborati e raccolti per la prima volta con un sistema centralizzato dall’Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo (Acss) e dalla Direzione generale Welfare della Regione. Emerge che il numero di operatori degli enti pubblici che hanno subito un’aggressione è stato 4.826 (dei quali 805 nel Bresciano), in calo del 15,2% rispetto ai 5.690 del 2024.

Considerando anche le strutture private di ricovero e territoriali, il totale delle segnalazioni nel 2025 è stato 8.953, rispetto alle 10.664 del 2024.

«I dati – commenta l’assessore al Welfare Guido Bertolaso – evidenziano un calo delle aggressioni: è un segnale positivo, ma la sicurezza di chi lavora nei nostri ospedali resta una priorità assoluta. Per questo continuiamo a investire nella prevenzione e consideriamo fondamentale la collaborazione con le Forze dell’ordine».

Gli infermieri, anche in Lombardia, restano la categoria più colpita (56% delle segnalazioni), i medici costituiscono il 18%, la restante parte è rappresentata da altre figure professionali. Il 74% degli episodi è di natura verbale, un’aggressione su quattro è fisica.

Bodycam, videosorveglianza e braccialetti 

Per affrontare il fenomeno la Regione ha messo a bilancio 400mila euro per bodycam e videosorveglianza. Nel Bresciano, ricordiamo, alcuni mesi fa è iniziata la sperimentazione dei braccialetti intelligenti che rilevano aggressioni o malori.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
aggressioni al personale sanitarioospedali brescianipronto soccorsoviolenzaminaccemediciinfermieriBrescia
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario