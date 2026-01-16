Ubriaco aggredisce il personale sanitario: arrestato un uomo

Un 69enne bresciano è stato arrestato dalla Polizia di Stato in via San Bartolomeo in città per atti osceni, danneggiamento di strumentazioni mediche, aggressione e minacce di morte al personale sanitario.

L'uomo, ubriaco e violento, aveva aggredito i sanitari che lo stavano soccorrendo e aveva danneggiato un apparecchio medico. È stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e ha opposto resistenza all'arresto. Il questore ha emesso la misura dell'avviso orale di pubblica sicurezza.