Ubriaco aggredisce il personale sanitario: arrestato un uomo
È accaduto in via San Bartolomeo: il 69enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e ha opposto resistenza all'arresto
Aggressione a un medico (foto simbolica)
AA
Un 69enne bresciano è stato arrestato dalla Polizia di Stato in via San Bartolomeo in città per atti osceni, danneggiamento di strumentazioni mediche, aggressione e minacce di morte al personale sanitario.
L'uomo, ubriaco e violento, aveva aggredito i sanitari che lo stavano soccorrendo e aveva danneggiato un apparecchio medico. È stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e ha opposto resistenza all'arresto. Il questore ha emesso la misura dell'avviso orale di pubblica sicurezza.
