Influenza, oltre 11mila vaccini nelle farmacie bresciane in una settimana

Parte forte la campagna vaccinale antinfluenzale a Brescia. Nella prima settimana in cui il vaccino è stato somministrato, ovvero dal 13 al 18 ottobre, nei 138 presidi dell’Ats di Brescia sono stati quasi undicimila i bresciani che hanno varcato la soglia di una farmacia. Il picco si è registrato martedì 14 ottobre, quando sono state superate le duemila dosi (esattamente 2.178).

Chi si può vaccinare

Ai vaccini antinfluenzali se ne aggiungono 2.500 vaccini anti-Covid e 600 per l’antipneumococcico, grazie all’estensione a tutta la Lombardia della sperimentazione avviata lo scorso anno. In farmacia possono essere inoculati vaccini antinfluenzali per i maggiori di 18 anni (solo richiami, non prime dosi), anti-Covid per maggiori di 12 anni (solo richiami) e antipneumococcici a carico del Sistema sanitario regionale per maggiori di 65 anni, mentre in regime privato anche per gli under 65 (dai 18 anni). Nei prossimi mesi partiranno in farmacia anche le inoculazioni dei vaccini Hpv e antidifterite-tetano-pertosse, si è in attesa di un prossimo provvedimento normativo che ne disciplini le modalità operative.

A Bovezzo

Da segnalare a tal proposito l’importante risultato raggiunto dalla farmacia De Michelis di Bovezzo, al secondo posto tra i migliori vaccinatori della Lombardia, seconda solo a una farmacia di Milano, che ha un bacino di utenza ben più ampio.

«L’ampliamento delle tipologie di vaccini somministrabili in farmacia è un ulteriore passo avanti nel percorso di collaborazione tra il Servizio sanitario regionale e la rete delle farmacie – dichiara Clara Mottinelli, presidente di Federfarma Brescia –: ci confermiamo un presidio sanitario di prossimità al servizio dei cittadini, in grado di facilitare l’accesso alle vaccinazioni e contribuire alla tutela della salute pubblica. E numero così in crescita dimostrano la fiducia crescente dei lombardi nei servizi di prevenzione in farmacia». Le vaccinazioni in farmacia possono essere prenotate sulla piattaforma Prenotasalute, o tramite il proprio farmacista.

In Franciacorta

Dopo gli open day del 18 e 19 ottobre, l’Asst Franciacorta annuncia nuove aperture straordinarie nei fine settimana di ottobre e novembre per favorire la vaccinazione della cittadinanza in giorni più comodi, senza interferire con gli impegni lavorativi. Eccole nel dettaglio:

Chiari e Rovato : sabato 25 ottobre dalle 9 alle 13.

: sabato 25 ottobre dalle 9 alle 13. Rovato : domenica 2 novembre dalle 9 alle 13.

: domenica 2 novembre dalle 9 alle 13. Chiari : sabato 8 novembre dalle 9 alle 13.

: sabato 8 novembre dalle 9 alle 13. Quinzano: sabato 9 novembre dalle 9 alle 15.

Le giornate saranno dedicate alla vaccinazione con prenotazione o, in alcuni casi, ad accesso libero, per rendere l’esperienza ancora più semplice e accessibile a tutti.