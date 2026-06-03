Dallo screening alla guarigione: a «Obiettivo salute» il tumore al seno

Il tumore al seno resta il tumore più frequente tra le donne, ma è anche uno di quelli per cui ricerca, diagnosi precoce e organizzazione delle cure hanno consentito negli ultimi anni i maggiori progressi. Oggi, grazie agli screening e a percorsi sempre più personalizzati , le possibilità di guarigione sono in costante aumento e la qualità di vita delle pazienti è notevolmente migliorata.

Di questo si parlerà questa sera alle 20.30 in diretta su Teletutto durante una nuova puntata di Obiettivo Salute , interamente dedicata alla prevenzione, diagnosi e cura del tumore della mammella . Ospiti in studio di Daniela Affinita saranno i professionisti della Breast Unit dell'Istituto Clinico Sant'Anna di Brescia: la dottoressa Veronica Girardi, responsabile del servizio di Senologia Clinica, il dottor Fabrizio Palmieri, direttore clinico della Breast Unit, il dottor Alberto Buffoli, responsabile del servizio di Radioterapia Oncologica, e il dottor Gianluca Fogazzi, responsabile dell'Unità Operativa di Oncologia Medica.

Percorso della paziente

La trasmissione accompagnerà i telespettatori lungo tutto il percorso della paziente, dalla prevenzione alle terapie più innovative. Secondo gli ultimi dati epidemiologici, il tumore al seno rappresenta ancora oggi la neoplasia più diagnosticata nella popolazione femminile. Tuttavia, grazie alla diffusione degli screening mammografici e alla crescente attenzione alla prevenzione, un numero sempre maggiore di tumori viene individuato nelle fasi iniziali, quando le possibilità di cura sono più elevate e gli interventi meno invasivi.

Anche la sopravvivenza continua a migliorare: in Italia il tasso di sopravvivenza a cinque anni per il tumore della mammella è tra i più alti in Europa.

Screening e prevenzione

Durante la puntata si parlerà dell’importanza dei controlli periodici, degli esami da effettuare nelle diverse fasce d’età, delle differenze tra mammografia, ecografia e risonanza magnetica e dei principali segnali che non devono essere sottovalutati. Un approfondimento sarà dedicato anche alla genetica e ai fattori di rischio, per aiutare le donne a comprendere quando sia opportuno rivolgersi a uno specialista.

Ampio spazio sarà dedicato alle cure. Negli ultimi anni la chirurgia senologica ha compiuto passi da gigante, consentendo interventi conservativi che permettono di preservare la mammella e ridurre l’impatto fisico ed emotivo della malattia. Parallelamente si sono evolute oncologia medica e radioterapia, oggi sempre più personalizzate grazie alla possibilità di adattare i trattamenti alle caratteristiche biologiche del singolo tumore.

Breast Unit del Sant’Anna

La trasmissione offrirà uno sguardo dall’interno della Breast Unit del Sant’Anna grazie ai servizi realizzati in ospedale da Alessia Tagliabue e Paolo Trivini Bellini. Le immagini permetteranno di conoscere da vicino il lavoro dell’équipe multidisciplinare che accompagna ogni paziente: radiologi, senologi, chirurghi, oncologi, radioterapisti, infermieri, psicologi e professionisti della riabilitazione, collaborando quotidianamente per garantire una presa in carico completa.