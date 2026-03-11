Teletutto, a Obiettivo Salute i servizi per donne, famiglie e bambini
Salute della donna, sostegno alle famiglie e aiuto ai bambini con difficoltà scolastiche. Sono i temi al centro della nuova puntata di Obiettivo Salute, in diretta questa sera alle 20.30 su Teletutto con Daniela Affinita.
La trasmissione accenderà i riflettori su un servizio spesso conosciuto solo in parte ma che rappresenta un punto di riferimento per il territorio: il consultorio Cidaf della Fondazione Poliambulanza di Brescia.
I temi
Nel corso della puntata si parlerà di prevenzione, salute della donna, supporto psicologico e aiuto alle famiglie, ma anche delle difficoltà che sempre più genitori si trovano ad affrontare nella crescita dei figli, come i disturbi del linguaggio, la dislessia e i problemi di attenzione a scuola. Il consultorio Cidaf offre infatti un approccio multidisciplinare che mette insieme diverse figure professionali: ginecologi, psicologi, logopedisti e assistenti sociali, con l’obiettivo di accompagnare le persone nelle diverse fasi della vita, dall’adolescenza alla gravidanza, fino alla genitorialità e alla crescita dei bambini.
Gli ospiti
In studio saranno presenti il direttore socio sanitario della Poliambulanza Elia Croce, il direttore dell’Unità di Ostetricia e Ginecologia Federico Quaglia, la psicologa e coordinatrice del servizio Angela Ferrandi, la logopedista Cristina Bertoli e l’assistente sociale Chiara Signorelli. Con loro si affronteranno temi concreti che riguardano la vita quotidiana di molte famiglie: quando fare la prima visita ginecologica, quali controlli sono fondamentali per la prevenzione, come affrontare momenti di difficoltà psicologica, quando è il caso di preoccuparsi per un ritardo nel linguaggio dei bambini o per problemi di apprendimento a scuola.
Per raccontare da vicino l’attività del consultorio, gli inviati Alessia Tagliabue e Massimo Grandi hanno realizzato alcuni servizi direttamente dal Cidaf, con l’obiettivo di mostrare concretamente ai telespettatori come funziona il servizio e quali percorsi di aiuto vengono offerti alle famiglie.
Nel corso della serata interverrà inoltre Federica Di Cosimo, della sede bresciana dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia: porterà il punto di vista della scuola sui temi legati ai disturbi dell’apprendimento e dell’attenzione, sempre più presenti nel percorso scolastico degli studenti.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.