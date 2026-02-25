Obiettivo Salute si amplia: l’inserto, la sezione web, tv e podcast

Un progetto che cresce, si struttura e cambia passo. Obiettivo Salute diventa un ecosistema editoriale capace di parlare ai bresciani attraverso tutti i linguaggi dell’informazione: carta, televisione, radio, web e podcast.

La presentazione ufficiale si è svolta in Sala Libretti, al Giornale di Brescia, davanti a una platea composta dalle principali realtà sanitarie del territorio: medici, dirigenti ospedalieri, infermieri, Ats, rappresentanti di poliambulatori e operatori della salute e associazioni come Avis. Un pubblico qualificato che ha sottolineato il valore di un percorso condiviso tra informazione e mondo medico.

Ad aprire l’incontro è stata Nunzia Vallini, direttore del Giornale di Brescia: «Obiettivo Salute si consolida come un progetto editoriale destinato a rafforzarsi nel tempo, creando un collegamento sempre più stretto tra informazione sanitaria corretta e il nostro sistema informativo. Vogliamo offrire ai lettori un punto di riferimento autorevole sui temi della salute, della prevenzione e della medicina». Accanto a lei il vicedirettore di Editoriale Bresciana Filippo D’Avanzo, che ha parlato di «un connubio perfetto tra tutti i nostri mezzi di comunicazione, che lavorano in sinergia per costruire un racconto coerente e approfondito della sanità e del benessere sul territorio».

L'incontro di presentazione del progetto Obiettivo Salute in Sala Libretti

Formato digitale e inserto

Da domani Obiettivo Salute si amplia ufficialmente anche in formato digitale, con un potenziamento dei contenuti online e un aggiornamento costante della sezione «Salute e benessere» sul sito del Giornale di Brescia. L’obiettivo è offrire informazioni verificate e prive di sensazionalismi, aiutando i cittadini a orientarsi in un ambito complesso come quello sanitario.

In edicola debutta anche il nuovo inserto bimestrale, riconoscibile dal colore rosa magenta. «Il giornale si amplia ulteriormente con le pagine del giovedì dedicate alla salute – ha spiegato la giornalista Barbara Bertocchi, responsabile del progetto cartaceo –. Uno spazio stabile di approfondimento che rafforza il nostro impegno informativo e permette di affrontare con continuità temi cruciali per la comunità».

Gli argomenti saranno di forte impatto sociale: dall’abuso di psicofarmaci senza prescrizione tra i giovani al legame tra melanomi, nei e tatuaggi; dall’importanza di creare reti per patologie come fibromialgia e neurofibromatosi fino ai corretti stili di vita, all’alimentazione e al benessere quotidiano. Non mancherà uno sguardo dedicato anche alla salute degli animali domestici.

Piattaforme audio

Tra le novità presentate alla stampa anche il nuovo podcast di Obiettivo Salute, sponsorizzato da Bcc Brescia, disponibile sul sito del Giornale di Brescia e sulle principali piattaforme audio. Otto appuntamenti quindicinali, pensati per informare, fare chiarezza e offrire strumenti concreti ai cittadini.

«Il podcast sarà uno strumento utile anche per chi è sempre in movimento e vuole rimanere aggiornato su temi importanti», ha sottolineato Daniela Affinita, volto della trasmissione del mercoledì sera su Teletutto. Offrirà contenuti autorevoli e approfondimenti concreti, accessibili in qualsiasi momento della giornata. Il primo episodio è dedicato al Papilloma virus e vede la partecipazione della ginecologa Manuela Lomini, con un focus su prevenzione, screening e vaccinazione».

Carta, tv, web e audio si integrano così in un’unica visione editoriale. Un impegno chiaro: mettere al centro la qualità dell’informazione per trasformarla in uno strumento concreto di consapevolezza e tutela per tutta la comunità.