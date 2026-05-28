Sclerosi multipla, otto diagnosi al mese: il servizio del Civile

Otto nuove diagnosi di sclerosi multipla ogni mese, oltre cento pazienti presi in carico da settembre e un altro centinaio seguito per patologie neuroimmunologiche. Sono i numeri del nuovo Centro Sclerosi multipla dell’Asst Spedali Civili che fa riferimento alla Struttura complessa di Neurologia diretta dal prof. Alessandro Padovani. Un servizio che si aggiunge a quello del Centro di riferimento regionale nato nel 1986 e collocato, da vent’anni, nel presidio ospedaliero di Montichiari.

Come spiegano il prof. Padovani e le neurologhe Viviana Cristillo e Marta Bianchi, «il nuovo Centro mira a offrire ai pazienti trattamenti ad alta efficacia in modo tempestivo. Avendo alle spalle una struttura d’eccellenza come quella degli Spedali Civili; la nostra attività si fonda su un approccio multidisciplinare che integra competenze neurologiche, strumentali e di supporto per rispondere ai bisogni che possono emergere nelle varie fasi della malattia».