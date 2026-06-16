Schizofrenia, un progetto dell’UniBs finanziato con un milione di euro

Un milione di euro per la ricerca sulla schizofrenia. Questo il finanziamento ottenuto dal dottor Francesco Mazzarotto, ricercatore in Genetica medica del Dipartimento di Medicina molecolare e traslazionale dell’Università di Brescia, nell’ambito del bando «Consolidator», promosso dalla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica.
Il progetto punta a svelare le basi genetiche ancora ignote della schizofrenia, affrontando il problema della cosiddetta «ereditarietà mancante». Nonostante la componente genetica della patologia sia estremamente rilevante (con un’ereditarietà stimata tra il 60% e l’80%), le varianti identificate finora spiegano solo una frazione del rischio individuale.
Il team
Il dottor Mazzarotto coordinerà un team, presso l’Ateneo bresciano, composto dalla prof.ssa Chiara Magri, dal prof. Massimo Gennarelli e dal dott. Gabriele Nibbio, che opererà in stretta collaborazione con partner internazionali dell’Università di Cambridge e dell’Imperial College London.
Per superare i limiti della genomica tradizionale, il team utilizzerà tecnologie all’avanguardia come il sequenziamento con «read lunghi» e l’applicazione di «pangenomi». Questi ultimi rappresentano una nuova frontiera dei genomi di riferimento e, a differenza del modello standard lineare, tengono conto della variabilità genetica della popolazione permettendo di identificare con precisione varianti genetiche generalmente di difficile rilevazione.