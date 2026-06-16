Giornale di Brescia
Abbonati
Salute e benessere
Salute e benessereUniversità

Schizofrenia, un progetto dell’UniBs finanziato con un milione di euro

Il dottor Mazzarotto coordinerà un team che collaborerà con l’Università di Cambridge e l’Imperial College London: l’obiettivo è svelare le basi genetiche ancora ignote della malattia
Il dottor Francesco Mazzarotto
Il dottor Francesco Mazzarotto

Un milione di euro per la ricerca sulla schizofrenia. Questo il finanziamento ottenuto dal dottor Francesco Mazzarotto, ricercatore in Genetica medica del Dipartimento di Medicina molecolare e traslazionale dell’Università di Brescia, nell’ambito del bando «Consolidator», promosso dalla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica.

Il progetto punta a svelare le basi genetiche ancora ignote della schizofrenia, affrontando il problema della cosiddetta «ereditarietà mancante». Nonostante la componente genetica della patologia sia estremamente rilevante (con un’ereditarietà stimata tra il 60% e l’80%), le varianti identificate finora spiegano solo una frazione del rischio individuale.

Il team

Il dottor Mazzarotto coordinerà un team, presso l’Ateneo bresciano, composto dalla prof.ssa Chiara Magri, dal prof. Massimo Gennarelli e dal dott. Gabriele Nibbio, che opererà in stretta collaborazione con partner internazionali dell’Università di Cambridge e dell’Imperial College London.

Il team che lavorerà sul progetto
Il team che lavorerà sul progetto

Per superare i limiti della genomica tradizionale, il team utilizzerà tecnologie all’avanguardia come il sequenziamento con «read lunghi» e l’applicazione di «pangenomi». Questi ultimi rappresentano una nuova frontiera dei genomi di riferimento e, a differenza del modello standard lineare, tengono conto della variabilità genetica della popolazione permettendo di identificare con precisione varianti genetiche generalmente di difficile rilevazione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
schizofreniaUniBsUniversità degli Studi di BresciaprogettofinanziamentoBrescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...