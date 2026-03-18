Salute mentale, torna il corso «Da famiglia a famiglia»

Un aiuto concreto per chi ogni giorno si prende cura di una persona con disturbi della salute mentale. È l’obiettivo del corso gratuito promosso a Brescia da Fondazione Progetto Itaca, realtà che punta sul valore del supporto tra pari ed è accreditata per l’attuazione del programma Nami (National alliance on mental illness).

Gli incontri

Il percorso, intitolato «Da famiglia a famiglia», è articolato in otto incontri settimanali della durata di due ore e mezza ciascuno, in programma a partire da mercoledì primo aprile nella sede di via San Polo 231, in città. È rivolto a familiari e caregiver di persone con disturbi psichiatrici e viene condotto non da professionisti sanitari, ma da familiari che hanno seguito una formazione specifica e condividono la stessa esperienza di cura.

I temi

Tra i temi che verranno affrontati: informazioni di base sui disturbi della salute mentale, aggiornamenti sul funzionamento dei farmaci e sugli effetti collaterali, strategie per favorire la continuità terapeutica e per gestire crisi e ricadute. Previsti anche momenti di confronto su tecniche di problem solving, ascolto e comunicazione, oltre a indicazioni utili per sviluppare empatia, prendersi cura di sé e orientarsi tra i servizi presenti sul territorio.

In Italia il corso è stato frequentato, dal 2009 a oggi, da migliaia di familiari, con riscontri positivi in numerose città, da Milano a Roma, da Firenze a Napoli, fino alla stessa Brescia già da alcuni anni. Le iscrizioni per la proposta al via il primo aprile sono aperte: 366 2182131, email: info.itacabrescia@progettoitaca.org.