Anche nel Bresciano ha aperto una «grattineria»: come funziona

C’è chi per combattere lo stress investe in sedute di yoga, meditazione e pilates ma anche in massaggi thailandesi, svedesi, decontratturanti, linfodrenanti, Shiatsu, ayurvedici e chi più ne ha più ne metta. Nel Bresciano da circa un anno è approdato un nuovo modo di vivere il relax.

Un metodo che passa per la punta delle dita e un pizzico di nostalgia dell’infanzia, quando la mamma, il papà o i nonni passavano le dita tra i capelli, sul volto e sulla schiena del bambino per cullarlo. Si chiama «La Grattineria» e ha aperto i battenti a Roncadelle, portando a Brescia un concetto che fa sorridere i cinici e sospirare gli stressati: pagare per ricevere grattini professionali.

Leggi anche A cosa serve la meditazione, come funziona e perché fa bene

Il progetto

Non chiamatela stravaganza, perché dietro i 55 euro della seduta da un’ora (quella di coppia ne costa 99) c’è un progetto imprenditoriale solido nato nel 2024 dalla visione dei trentenni romani Alice Fronterrè e Andrea Taibi, capaci di trasformare una coccola in un modello di business scalabile e rigoroso. Immersi in un ambiente studiato per il distacco sensoriale, i clienti si abbandonano a cinquanta minuti di tocchi calibrati su schiena, collo e testa, accompagnati da suoni Asmr (acronimo di Autonomous sensory meridian response, Risposta sensoriale meridiana autonoma in italiano) che promettono di abbattere ansia e insonnia.

«Brescia ha risposto con una grande curiosità, riconoscendo nel nostro metodo un modo inedito di prendersi cura di sé – spiegano Alice e Andrea –. La Grattineria di Roncadelle è stata quella che ha registrato il picco più alto di clienti quando abbiamo aperto, circa un anno fa: i video sui social hanno attirato moltissime persone da tutta la Lombardia».

Movimenti calibrati

Più che un massaggio tradizionale la seduta di Grattini Asmr è un insieme di movimenti calibrati sulle spalle e sulla testa. «Il metodo è studiato per stimolare risposte naturali dell’organismo che favoriscono un rilassamento profondo – afferma Alice –, trasformando un gesto domestico e affettuoso in un’esperienza strutturata e professionale». L’audio nelle cuffie è parte integrante del percorso e ha l’obiettivo di accompagnare l’utente in un distacco dalla routine quotidiana, riducendo tensioni muscolari e favorendo un senso generale di calma che molti bresciani hanno già imparato ad apprezzare tra un impegno di lavoro e l’altro.

«La scelta di Roncadelle come tappa strategica consente di raggiungere anche la clientela delle province limitrofe – proseguono i due startupper romani –, offrendo un’alternativa di benessere che punta tutto sulla salute psicosomatica e sulla gestione dello stress in un’epoca che ci vuole sempre iper-produttivi».

Tempo per se stessi

Per Alice Fronterrè e Andrea Taibi si tratta di un momento di ascolto attivo in cui il cliente è invitato a respirare e a concedersi un tempo esclusivamente dedicato a se stesso, sorseggiando una tisana negli ultimi dieci minuti per metabolizzare le sensazioni provate e rientrare gradualmente nel mondo reale. Più che una provocazione o un contenuto virale per i social, La Grattineria punta a essere una proposta concreta per chi cerca nuovi modi di prendersi cura del proprio corpo e della propria mente attraverso la semplicità di un tocco che, seppur professionale, conserva intatta la magia di un’attenzione antica e quasi dimenticata dagli adulti.

Gli operatori

«La professionalità dei nostri operatori è il fiore all’occhiello – aggiunge Alice –, poiché vengono formati specificamente per gestire diverse fisicità, incluse le esigenze di donne in gravidanza o persone con disabilità, rendendo l’esperienza inclusiva e realmente terapeutica per chiunque senta il peso della stanchezza mentale».

A La Grattineria, insomma, il grattino si spoglia della sua veste infantile per diventare un manifesto contro la frenesia moderna. L’obiettivo della coppia di imprenditori è raggiungere la maggior parte delle città italiane entro il 2027. Al momento, oltre a quella di Brescia, ce ne sono 2 a Roma, una a Milano, una a Napoli, una a Catania, una a Torino, una a Modena, una a Firenze, una a Genova e una a Palermo. Presto ne aprirà un’altra in Veneto.