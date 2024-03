Pronto il bando per il nuovo polo di Neuropsichiatria del Civile: lavori al via a fine anno

Il progetto del nuovo polo di Neuropsichiatria di via Nikolajewka da oggi fa un passo avanti nel suo percorso. A seguito del decreto di Regione Lombardia che approva il progetto definitivo di ristrutturazione dell'edificio, il direttore generale dell’ospedale Civile di Brescia Luigi Cajazzo ha siglato oggi il provvedimento che dà il via al bando per l'assegnazione dei lavori che dovrebbero iniziare, salvo imprevisti, entro la fine del 2024.

Destinato ad accogliere la Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, il nuovo polo vuole rappresentare un ponte tra ospedale e territorio, la realizzazione di quella medicina di prossimità, individualizzata e di qualità, che sperimenta percorsi di assoluta innovazione per le possibilità di diagnosi, di trattamenti riabilitativi personalizzati integrati nel progetto di vita.

Come sarà

Nel nuovo polo saranno implementati innovativi laboratori per i disturbi del neurosviluppo e per i disturbi del comportamento alimentare in età evolutiva, un Centro diurno per dare sostegno ai preadolescenti ed adolescenti con disturbi del comportamento senza sradicarli dalle famiglie e uno «Spazio adolescenti» con ambulatori e locali anche per la medicina di transizione che permetterà un attento monitoraggio del passaggio all'età adulta.

Il progetto, interamente finanziato da Regione Lombardia con 13 milioni di euro, prevede la realizzazione di un edificio in grado di autosostenersi a livello energetico, che si configura quindi come near zero energy building.

«Sono orgoglioso di poter avviare ufficialmente questo straordinario progetto, Via Nikolajewka diventerà un punto di riferimento per i cittadini - ha dichiarato Cajazzo -. Sarà un luogo dove chi ha bisogno troverà supporto grazie ai nostri professionisti e sarà accompagnato in un percorso di cura e di riabilitazione non sempre facile. Troverà un ambiente accogliente e gli strumenti necessari per affrontare piccole e grandi battaglie».