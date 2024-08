Prenotare le visite specialistiche è sempre più difficile

Ecco il vademecum per orientarsi tra le nuove metodologie per accedere alle prestazioni sanitarie, tra pec, ricette e call center

Prenotare una visita specialistica per molti cittadini è un'impresa © www.giornaledibrescia.it

Per molti bresciani è una giungla. Tra acronimi, numeri di call center, numeri interni, mail e Pec, quando il cittadino entra nel labirinto delle visite specialistiche in ambulatorio rischia di uscirne a fatica. Ecco perché l’Agenzia di tutela della salute di Brescia ha pubblicato un vademecum aggiornato con le istruzioni che tutti devono seguire per poter prenotare una prestazione di specialistica ambulatoriale di primo accesso. Il vademecum In sostanza, dopo aver ricevuto la prescrizione dal p