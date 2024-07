Il sistema informatico dei medici è andato in tilt 42 volte in 18 mesi

Il problema è diffuso a livello regionale. L’assessore al Welfare Bertolaso ne ha parlato di recente e ha detto che è stato istituito un tavolo tecnico per risolverlo

Un medico di base scrive al computer

«Non va». «No». «Proprio di lunedì». «Io chiudo e me ne vado». «Puoi dirlo forte». Dai messaggi di una chat di medici di famiglia bresciani si evince il disappunto per l’ennesimo bug che ha bloccato il loro sistema informatico. Il problema si è presentato ieri mattina ed è stato risolto attorno a mezzogiorno: per circa due ore i medici di base e i pediatri di libera scelta non hanno potuto autenticarsi e svolgere operazioni ormai diventate di routine come produrre le ricette elettroniche che con