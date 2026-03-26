La terza puntata del podcast Obiettivo Salute è sul sonno

Il sonno come pilastro della salute e della qualità della vita: è questo il tema della terza puntata di Obiettivo Salute, il podcast del Giornale di Brescia condotto da Daniela Affinita e dedicato alla prevenzione e al benessere, disponibile nella sezione podcast del sito del giornale e sulle principali piattaforme audio.

L’episodio, realizzato con il supporto di Bcc Brescia, vedrà protagonista la dottoressa Maria Pia Pasolini, che si occupa delle patologie sonno-correlate per l’Asst Spedali Civili di Brescia. La dottoressa Pasolini accompagnerà gli ascoltatori in un approfondimento sui benefici del riposo e sui rischi legati a una scarsa qualità del sonno, perché «dormire bene non è un lusso, ma una necessità per l’equilibrio dell’organismo».

Il sonno e il benessere quotidiano

Nel corso della puntata si parla di quanto il sonno incida sulla salute fisica e mentale, influenzando concentrazione, umore, sistema immunitario e capacità di affrontare le attività quotidiane. «Il sonno è una funzione biologica essenziale: durante la notte il nostro corpo si rigenera, recupera energie e riorganizza molte delle attività fondamentali per il benessere generale», spiega la dottoressa Pasolini.

«Dormire poco o male significa esporsi a stress, stanchezza persistente, irritabilità e calo della concentrazione, con conseguenze che possono riflettersi anche sulla vita lavorativa e relazionale».

Disturbi del sonno in aumento

Dormire è fondamentale per il benessere del nostro cervello

Il podcast offre anche uno sguardo sui disturbi del sonno più diffusi, un problema sempre più frequente nella società contemporanea. Ritmi frenetici, uso prolungato di dispositivi digitali, cattive abitudini serali e stress quotidiano possono infatti compromettere la qualità del riposo.

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«Negli ultimi anni abbiamo osservato un aumento delle problematiche legate al sonno – sottolinea la specialista – spesso si tende a sottovalutare il problema, ma un riposo insufficiente o frammentato può incidere sul sistema cardiovascolare, sul metabolismo e sul benessere psicologico. Per questo è importante riconoscere i segnali e intervenire in tempo».

I consigli per dormire meglio

Nel corso della puntata, la dottoressa Pasolini offre anche consigli pratici per migliorare la qualità del sonno, partendo dalle buone abitudini quotidiane. «È fondamentale mantenere orari regolari, evitare l’uso di smartphone e tablet prima di andare a letto, ridurre il consumo di caffeina nelle ore serali e creare un ambiente tranquillo e confortevole – spiega – il sonno è parte integrante di uno stile di vita sano e va protetto come qualsiasi altra funzione vitale».

Il progetto Obiettivo Salute

L’obiettivo del podcast è quello di informare e sensibilizzare i cittadini su temi di prevenzione e salute, dando spazio alle competenze degli specialisti del territorio e offrendo strumenti utili per affrontare con maggiore consapevolezza i problemi legati al benessere quotidiano.

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La terza puntata di Obiettivo Salute si inserisce così in un percorso di divulgazione che punta a rendere accessibili a tutti informazioni scientifiche e consigli pratici, con un linguaggio chiaro e vicino ai lettori.