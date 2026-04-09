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Salute e benessere

Podcast «Obiettivo Salute», focus sul reflusso gastroesofageo

Daniela Affinita
È online una nuova puntata del podcast del Giornale di Brescia, supportato da Bcc Brescia, condotto da Daniela Affinita. Protagonista la dottoressa Paola Cesaro, responsabile dell’Unità operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva di Fondazione Poliambulanza
La quarta puntata del podcast «Obiettivo Salute» è sul reflusso gastroesofageo
La quarta puntata del podcast «Obiettivo Salute» è sul reflusso gastroesofageo
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È online da oggi la quarta puntata del podcast «Obiettivo Salute», il podcast del Giornale di Brescia, promosso da BCC Brescia, scritto e condotto dalla giornalista Daniela Affinita. Il nuovo episodio è dedicato al reflusso gastroesofageo, un disturbo molto diffuso che colpisce milioni di persone e che spesso viene sottovalutato, ma che può compromettere in modo significativo la qualità della vita.

Protagonista

Protagonista della puntata è la dottoressa Paola Cesaro, responsabile dell’Unità operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva di Fondazione Poliambulanza, che accompagna gli ascoltatori alla scoperta dei sintomi, delle cause e delle cure del reflusso, spiegando come riconoscerlo e quando rivolgersi allo specialista.

«Chi si trova spesso con bruciore di stomaco, dolore o fastidi nella zona gastrica potrebbe trovarsi di fronte al reflusso gastroesofageo, una condizione molto comune che va riconosciuta e trattata correttamente per migliorare la qualità della vita», spiega la dottoressa Cesaro.

L’intervista

Dottoressa Cesaro, che cos’è il reflusso gastroesofageo?

«Il reflusso gastroesofageo è una condizione in cui i succhi gastrici risalgono dallo stomaco verso l’esofago, causando bruciore, dolore e fastidio. È una patologia molto diffusa e spesso legata allo stile di vita, all’alimentazione e allo stress, ma può avere anche cause anatomiche o funzionali».

Quali sono i sintomi più comuni?

«Il sintomo principale è il bruciore retrosternale, spesso accompagnato da rigurgito acido, difficoltà digestive, tosse secca o raucedine. In alcuni casi i sintomi non sono tipici e questo rende più difficile riconoscere il problema».

Quando bisogna preoccuparsi?

«Quando i sintomi diventano frequenti, persistenti o non rispondono ai farmaci è importante rivolgersi allo specialista, una diagnosi precoce permette di evitare complicanze e di impostare la terapia più adatta».

Quali sono le cause principali del reflusso?

«Tra le cause più comuni troviamo alimentazione scorretta, sovrappeso, fumo, stress e alcune patologie dello stomaco. Anche l’infezione da Helicobacter pylori o la gastrite possono essere correlate e peggiorare i sintomi».

Come si cura il reflusso gastroesofageo?

«Il primo passo è modificare lo stile di vita: mangiare lentamente, evitare pasti abbondanti, ridurre caffè e alcol, non coricarsi subito dopo aver mangiato. Quando necessario si utilizzano farmaci che riducono l’acidità gastrica e proteggono l’esofago».

Il reflusso si può prevenire?

«Sì, attraverso una corretta alimentazione, il controllo del peso, l’attività fisica e controlli medici quando i sintomi sono persistenti. La prevenzione è fondamentale per evitare che il disturbo diventi cronico».

Dottoressa Cesaro, sul reflusso gastroesofageo circolano molti falsi miti: quali sono i più comuni?

«Uno dei falsi miti più diffusi è che il reflusso sia solo un semplice bruciore di stomaco e che basti prendere un farmaco ogni tanto per risolvere il problema. In realtà è una patologia che, se trascurata, può diventare cronica e causare complicanze. Un altro mito è che sia legato solo all’alimentazione: certamente il cibo ha un ruolo importante, ma incidono anche stress, sovrappeso, fumo e stile di vita. È sempre importante rivolgersi allo specialista per una diagnosi corretta e una terapia adeguata».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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