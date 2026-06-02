Il pediatra Varrasi: «Compiti delle vacanze? Meglio giochi e relax»

Per i bambini servirebbe un sindacato . A dirlo è il dottor Giuseppe Varrasi , che difende il diritto dei più piccoli a fermarsi davvero durante l’estate: «Anche il cervello ha bisogno di respirare» , spiega il pediatra di famiglia, abituato a parlare di salute infantile sui social (come #dottorBeppe ) e attraverso il portale iPediatri.it .

Mare, montagna o città, dottor Varrasi dove è meglio andare in vacanza con i bambini?

Parliamoci chiaro: la destinazione delle vacanze la scelgono quasi sempre i genitori. Ai bambini, nella maggior parte dei casi, importa poco della meta o di fare una particolare escursione. A loro basta avere uno spazio dove giocare, muoversi e sentirsi liberi, anche semplicemente un parco giochi in cui correre e sfogarsi.

Da pediatra, però, credo sia importante ricordare una cosa: la vacanza deve servire ai bambini per staccare davvero dalla routine quotidiana. Durante l’anno le loro giornate sono spesso piene di impegni, attività e obiettivi. In vacanza, invece, dovrebbero potersi concedere tempi più lenti, senza la necessità di riempire ogni momento. Anche la noia, infatti, può avere un valore educativo, perché stimola la fantasia, la creatività e la capacità di inventarsi qualcosa da fare. I bambini devono sentirsi liberi anche di non fare niente, naturalmente senza passare le giornate davanti a cellulare, tablet o computer. Piuttosto, si possono mettere a loro disposizione giochi, libri o materiali per disegnare, lasciando che siano loro a scegliere come trascorrere il tempo.

Sul fronte malattie l’estate presenta qualche insidia?

D’estate le gastroenteriti sono piuttosto frequenti, soprattutto nei bambini. Nella maggior parte dei casi si curano innanzitutto con una corretta idratazione e lasciando riposare lo stomaco. Il consiglio è di somministrare poco per volta liquidi e, quando necessario, utilizzare soluzioni reidratanti orali: preparati specifici che contengono zuccheri e sali minerali nelle giuste proporzioni, utili per reintegrare ciò che il corpo perde con vomito o diarrea.

Al mare si può fare il bagno dopo aver mangiato?

Al mare consiglio sempre pasti leggeri e facili da digerire, soprattutto per i bambini. Il problema, infatti, non è tanto il bagno dopo mangiato in sé, quanto una digestione molto impegnativa associata a un brusco sbalzo di temperatura. Se si mangia troppo e subito dopo ci si immerge in acqua molto fredda, l’organismo può andare incontro a un malessere.

Allo stesso modo, dopo un pranzo abbondante, non sarebbe consigliabile nemmeno affrontare una camminata impegnativa in montagna. Se invece il pasto è stato leggero e l’acqua del mare è calda o tiepida, non ci sono particolari controindicazioni a fare il bagno anche poco dopo aver mangiato.

Cosa ne pensa, invece, dei compiti delle vacanze?

Io sono contrario anche ai compiti della domenica. Per gli adulti il fine settimana è considerato un momento di riposo: perché non dovrebbe esserlo anche per bambini e ragazzi? Lo stesso ragionamento vale per le vacanze estive. Noi adulti non ci portiamo il lavoro in ferie, oppure cerchiamo di farlo il meno possibile, perché sentiamo il bisogno di staccare. Anche i più giovani hanno diritto a un periodo in cui il cervello possa davvero respirare. Per questo non condivido nemmeno l’idea di concentrare tutti i compiti a luglio per poi sentirsi liberi ad agosto: secondo me i compiti delle vacanze non dovrebbero essere assegnati.

Negli anni gli adulti hanno combattuto battaglie importanti per limitare il lavoro entro certi orari e difendere il tempo libero. I bambini non hanno un sindacato che li rappresenti, ma noi pediatri, in qualche modo, sentiamo di dover difendere anche il loro diritto al riposo. Siamo noi il loro sindacato. Per questo dico no ai compiti delle vacanze.