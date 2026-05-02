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Patologie reumatiche, Abar da 30 anni accanto ai pazienti

«Dalla mancanza di un farmaco a una rete di aiuto concreta»: la presidente Alessandra Sandrini illustra progressi e iniziative
Daniela Affinita
Sandrinelli, presidente di Abar
Sandrinelli, presidente di Abar

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