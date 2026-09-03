Parkinson: cosa sappiamo oggi su cause, primi sintomi e terapie

Prof. Padovani: «I primi segnali non sono solo motori». Colpiti oltre 6.300 bresciani. Dottoressa Crippa: «Socializzazione e attività motoria sono fondamentali». Ad accendere i riflettori sulla malattia le dichiarazioni del senatore Franceschini: «Ho il Parkinson»