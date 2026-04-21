Obiettivo Salute, stasera su Teletutto si parla di uroginecologia

Sono problemi di cui si parla ancora troppo poco, spesso vissuti in silenzio per imbarazzo o rassegnazione, ma che riguardano un numero altissimo di donne e possono incidere profondamente sulla qualità della vita. Incontinenza urinaria, prolasso degli organi pelvici, dolore e disturbi funzionali non sono «normali conseguenze» dell’età o del parto, ma condizioni che oggi possono essere affrontate con percorsi mirati ed efficaci.

Se ne parlerà questa sera alle 20.30 su Teletutto, nella nuova puntata di Obiettivo Salute, la trasmissione dedicata all’informazione medico-scientifica condotta da Daniela Affinita, che accenderà i riflettori sull’uroginecologia e sulla salute del pavimento pelvico.

Il focus

L’uroginecologia è una branca specialistica che si occupa dei disturbi legati al pavimento pelvico femminile, una struttura complessa di muscoli e tessuti che sostiene organi fondamentali come vescica, utero e retto e che svolge un ruolo chiave nella continenza e nella funzione sessuale. Quando questo sistema si indebolisce o, al contrario, diventa troppo contratto, possono comparire sintomi anche molto diversi tra loro: perdite urinarie, senso di peso pelvico, dolore, difficoltà nella minzione o nella defecazione.

Durante la trasmissione verranno approfondite le principali cause e i fattori di rischio, dalla gravidanza e dal parto alla menopausa, fino a condizioni come stipsi cronica, obesità o patologie neurologiche. Ampio spazio sarà dedicato anche alla frequenza di questi disturbi, che interessano una quota significativa della popolazione femminile, ma che troppo spesso restano sommersi per mancanza di informazione o per il timore di parlarne. Uno dei focus sarà proprio l’incontinenza urinaria, nelle sue diverse forme – da sforzo, da urgenza o mista – per chiarire che non si tratta di un problema esclusivamente legato all’età avanzata, ma che può comparire anche in donne giovani, ad esempio dopo il parto. Allo stesso modo verrà spiegato in modo semplice e comprensibile cosa si intende per prolasso degli organi pelvici e quali sono i segnali da non sottovalutare.

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Non mancherà un approfondimento sulle possibilità di cura: dalla riabilitazione del pavimento pelvico, che rappresenta una vera e propria terapia e non una semplice ginnastica, fino ai trattamenti farmacologici e, nei casi selezionati, chirurgici. Un messaggio importante sarà quello legato alla prevenzione: intervenire precocemente, soprattutto in fasi delicate come il postpartum o la menopausa, può fare la differenza nel percorso di cura.

Approccio multidisciplinare

La puntata metterà inoltre in evidenza l’importanza di un approccio multidisciplinare, fondamentale per affrontare patologie che coinvolgono più distretti e funzioni: ginecologi, ostetriche, fisiatri e fisioterapisti lavorano insieme per offrire alle pazienti un percorso personalizzato e completo. Ad arricchire la trasmissione saranno anche gli inserti realizzati da Alessia tagliabue e Fabio Forgiano, che hanno raccolto, all’interno della Fondazione Poliambulanza, le testimonianze e i contributi di diversi professionisti coinvolti nella gestione di queste problematiche.

Un racconto corale che mette al centro non solo la parte clinica, ma anche l’esperienza concreta delle pazienti e il valore del lavoro di squadra. Ospiti in studio il dottor Marcello Caria, responsabile della struttura semplice di uroginecologia, il dottor Quaglia, responsabile dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia, la dottoressa Stefania Menni, ostetrica e la fisioterapista Elena Gamba.