Obiettivo Salute riparte: viaggio nel Cancer Center di Poliambulanza

Riparte questa sera alle 20.30, in diretta su Teletutto, Obiettivo Salute, l’appuntamento del mercoledì dedicato alla salute, alla medicina e alle persone. La nuova stagione porta con sé anche una novità importante: dalla prossima settimana la trasmissione tornerà infatti nei nuovi studi di via Solferino, che si trasformano in un vero e proprio salotto televisivo.
La prima puntata, però, sarà un appuntamento speciale e sarà ospitata dalla Fondazione Poliambulanza, dove Obiettivo Salute ha realizzato un viaggio all'interno del nuovo Cancer Center. Il filo conduttore sarà proprio «Il viaggio del paziente nel nuovo Cancer Center»: dalla nascita del progetto alla presa in carico, dal lavoro dei diversi specialisti fino al momento della dimissione e al ritorno a casa.
L'obiettivo è raccontare cosa accade concretamente a una persona che riceve una diagnosi oncologica e come cambia il suo percorso quando intorno a lei lavora una squadra multidisciplinare. A partire da questa domanda, la puntata sarà divisa in diverse tappe.
Il viaggio
Si comincia dalla nascita del Cancer Center, con il direttore generale di Poliambulanza Valerio Marcellino, il direttore scientifico Cristiano Spada e il direttore sanitario Angelo Meloni, che racconteranno perché nasce questo nuovo modello di cura, quale ruolo avranno la ricerca, l'innovazione e la collaborazione con il San Camillo e il Gemelli, e quali potranno essere le ricadute concrete sul territorio bresciano. Poi si entrerà nel cuore del Cancer Center con il direttore Alberto Zaniboni cercando di capire chi si prende carico della persona e come tanti specialisti possano diventare una squadra che lavora intorno allo stesso percorso.
Ci saranno quindi Federico Quaglia, responsabile dell'UO di Ostetricia e Ginecologia e Nicola De Angelis, responsabile dell'UO di Chirurgia generale, oncologica e mininvasiva robotica, per approfondire rispettivamente il percorso delle pazienti con tumori ginecologici e il ruolo della chirurgia oncologica e della multidisciplinarietà nelle decisioni terapeutiche.
Dopo la dimissione
La terza parte sarà dedicata a un momento altrettanto importante: il ritorno a casa, con Elia Croce, direttore sociosanitario, e Chiara Signorelli, assistente sociale, si parlerà di dimissioni, continuità assistenziale e del rapporto tra ospedale e territorio. Perché il percorso di cura non si interrompe quando il paziente lascia la struttura e diventa fondamentale evitare che la persona e la famiglia si ritrovino sole a gestire la malattia.
La puntata entrerà poi nelle altre tappe del percorso, con le diverse professionalità che accompagnano il paziente: si parlerà del ruolo del case manager, della diagnostica, dei servizi e del collegamento tra le diverse figure coinvolte nella cura. Un percorso, dunque, costruito attraverso le voci di tanti professionisti, ma con un unico protagonista: il paziente. La domanda che accompagnerà la puntata sarà semplice: «Se domani fossi io quel paziente, che cosa succederebbe?».
L'appuntamento è per questa sera alle 20.30, su Teletutto con Daniela Affinita.