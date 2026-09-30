A Obiettivo Salute si parla di chirurgia della mano

Formicolii, dolore, perdita di sensibilità, difficoltà a stringere gli oggetti o a muovere il polso. Sono disturbi molto comuni, ma che non sempre vengono affrontati tempestivamente. Questa sera alle 20.30, in diretta su Teletutto, il nuovo salotto di Obiettivo Salute sarà dedicato alla chirurgia della mano, con particolare attenzione al tunnel carpale e all’artroscopia del polso.
Daniela Affinita intervisterà il dottor Ignazio Marcoccio, responsabile del Centro di chirurgia della mano e microchirurgia dei nervi periferici dell’Istituto Clinico Città di Brescia insieme al collega Andrea Gervasio, responsabile dell’UO di radiologia, per accompagnare i telespettatori alla scoperta di una parte della chirurgia che negli ultimi anni ha sviluppato tecniche sempre più precise e meno invasive.
Si partirà dal tunnel carpale, una delle patologie più frequenti della mano, per capire come riconoscerne i sintomi, quali esami sono necessari per arrivare alla diagnosi e quando le terapie conservative non sono più sufficienti e diventa necessario l’intervento. Un disturbo che spesso si manifesta inizialmente con formicolii, soprattutto nelle ore notturne, ma che, se trascurato, può arrivare a compromettere sensibilità e forza della mano.
Dopo il tunnel carpale si entrerà nel mondo dell’artroscopia del polso, una tecnica che permette al chirurgo di osservare direttamente l’interno dell’articolazione attraverso piccoli accessi. Una metodica che può essere utilizzata non solo per diagnosticare, ma anche per trattare diverse patologie: dalle lesioni dei legamenti a quelle della fibrocartilagine, dalle fratture alle cisti del polso, fino ai problemi di rigidità articolare. Si parlerà quindi di quando l’artroscopia può essere indicata, quali vantaggi può offrire e in quali situazioni, invece, è necessario ricorrere alla chirurgia tradizionale.
Un’occasione anche per capire quanto sia importante non sottovalutare un dolore persistente o una limitazione dei movimenti e rivolgersi allo specialista per una diagnosi corretta. Durante la diretta i telespettatori potranno intervenire da casa e rivolgere le proprie domande agli specialisti attraverso telefonate e WhatsApp al numero 366.8322742.