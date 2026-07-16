Millennium e biker insieme per i piccoli pazienti di Oncoematologia

Sport, passione per le due ruote e solidarietà si sono incontrati mercoledì 15 luglio nell'iniziativa benefica organizzata da Millennium Sport & Fitness insieme al gruppo di biker bresciani «I Santi». L'appuntamento aveva l'obiettivo di raccogliere fondi a favore del progetto di Sport-Therapy del reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Civile di Brescia.
Uno dei momenti più significativi della giornata si è svolto nel pomeriggio, quando una delegazione di motociclisti, su invito del primario del reparto Fulvio Porta, ha fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati, portando un saluto e condividendo con loro alcuni momenti di vicinanza.
L'iniziativa si è poi conclusa sulla terrazza di Millennium Sport & Fitness, dove partecipanti e sostenitori si sono ritrovati per una serata accompagnata da musica e da un momento conviviale. Il ricavato sarà destinato a incrementare le donazioni della campagna «Muoviamoci 2026», promossa da Millennium a sostegno di Lilt Brescia e del programma di supporto terapeutico rivolto ai pazienti.
«Un evento che ha dimostrato concretamente come lo sport, la passione e la coesione del territorio possano trasformarsi in un motore di solidarietà e in un messaggio di speranza per chi sta affrontando un percorso di cura» commentano gli organizzatori.