Vampate, insonnia, corpo che cambia: la menopausa a Obiettivo Salute

Vampate, disturbi del sonno, cambiamenti fisici ed emotivi, ma anche sessualità, prevenzione e nuove possibilità terapeutiche. La menopausa è una fase naturale della vita di ogni donna, eppure resta spesso circondata da dubbi, falsi miti e domande che non sempre trovano risposte. Sarà questo il tema della nuova puntata di Obiettivo Salute, in onda questa sera alle 20.30 in diretta su Teletutto, canale 16.
La puntata
In studio, con Daniela Affinita, il dottor Federico Quaglia, responsabile dell'Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia della Fondazione Poliambulanza, insieme alle dottoresse Maria Peroni e Carolina Pellegrini. Un confronto per approfondire che cosa accade al corpo durante la perimenopausa e la menopausa, come riconoscerne i segnali e, soprattutto, quali strumenti offre oggi la medicina per affrontare questa transizione senza rinunciare al benessere e alla qualità della vita.
Al centro della puntata ci sarà la terapia ormonale sostitutiva: quando è indicata, quali disturbi può alleviare, quali benefici può offrire e quali sono le controindicazioni. Un approfondimento riguarderà anche il rapporto tra terapia ormonale e rischio di tumore al seno, con particolare attenzione alle donne che hanno già affrontato una malattia oncologica e per le quali alcune terapie sistemiche possono non essere indicate.
Quali alternative esistono, in questi casi, per contrastare le vampate? Che ruolo hanno la fitoterapia e i nuovi farmaci non ormonali? Spazio anche a un aspetto della menopausa ancora poco raccontato, quello della salute intima. La sindrome genitourinaria può manifestarsi con secchezza vaginale, bruciore, disturbi urinari e dolore durante i rapporti, con conseguenze importanti sulla vita quotidiana e sulla relazione di coppia. Se ne parlerà anche attraverso i contributi delle dottoresse Adriana Torri, Manuela Lomini e Anna Catalano, realizzati dagli inviati Alessia Tagliabue e Massimo Grandi, con un approfondimento sulle possibilità offerte dalla medicina rigenerativa e dai trattamenti laser.
Il podcast
La menopausa è anche il tema della prima puntata della seconda stagione del podcast Obiettivo Salute del Giornale di Brescia, realizzato in collaborazione con Bcc Brescia, l'episodio è già disponibile sulle principali piattaforme audio, Spotify compreso, per chi desidera approfondire l'argomento e ascoltare i consigli degli specialisti.
Come sempre, la trasmissione darà voce anche ai telespettatori: sarà possibile intervenire in diretta telefonando in studio al numero verde 800.293120 oppure inviando messaggi tramite WhatsApp: 366.8322742.