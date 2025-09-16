Malattie professionali, come si può presentare la denuncia
Lo spiega Giorgio Zorzi, docente formatore dell’Associazione italiana formatori e operatori della sicurezza sul lavoro
Nel 2024 ci sono stati oltre 88mila denunce di malattia professionale, con 32.654 casi accertati - © www.giornaledibrescia.it
«Riscontro una crescente sensibilità sul tema della sicurezza da parte di lavoratori, non altrettanto sulla malattia professionale. C’è un po’ più di attenzione nel settore sanitario, ma c’è comunque molto da fare»: a dirlo è Giorgio Zorzi, docente formatore sicurezza dell’Associazione italiana formatori e operatori della sicurezza sul lavoro (Aifos). Sicurezza sul lavoro: meno vittime, ma più malattie professionali Malattia da lavoro Posture scorrette, rumori, carichi da spostare: tutto questo
