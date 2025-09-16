Incidenti sul lavoro, la testimonianza di chi ne è rimasto vittima

Le storie di Roberto Valentini e Claudio Filippa, che da ventenni hanno subito due gravi infortuni sui luoghi professionali

Roberto Valentini, che a 22 anni è rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro - © www.giornaledibrescia.it

Roberto Valentini aveva 22 anni quando la cinghia di trasmissione del maglio sul quale stava lavorando lo ha trascinato nel macchinario, gli ha strappato il braccio destro sopra il gomito. Sono seguiti 13 giorni in rianimazione (c’era anche un trauma cranico) e la paralisi della spalla e del moncone. Sicurezza sul lavoro: meno vittime, ma più malattie professionali Rialzarsi Da allora sono passati 40 anni e Valentini, che oggi è presidente dell’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e in