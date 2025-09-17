Sicurezza sul lavoro: meno vittime, ma più malattie professionali
Angela Dessì
Nel primo semestre del 2025 le denunce di patologie sono aumentate del 36,8%, mentre gli infortuni restano più o meno stabili
Sicurezza sul lavoro, calano i morti nel 2025
Nella prima metà dell’anno, nel Bresciano, gli infortuni sul lavoro restano più o meno stabili (9.463 contro i 9.276 dello stesso periodo 2024), ma calano a doppia cifra quelli mortali, che passano dai 22 nei primi 6 mesi del 2024 ai 17 di fine luglio 2025 (-22,7%). Di contro, registrano una significativa impennata le malattie professionali: stando agli open data Inail al 31 luglio 2025, le patologie di origine professionale denunciate nella nostra provincia risultano 726, in aumento del 36,8% r
