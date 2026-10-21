Dalla maculopatia alla cataratta: su Teletutto la salute degli occhi

Quanto vediamo bene oggi e quanto possiamo fare per proteggere la nostra vista domani? Dalla maculopatia alla cataratta, sono diverse le patologie che possono mettere alla prova i nostri occhi, soprattutto con il passare degli anni. Ma quali sono i primi segnali da non sottovalutare? E quali possibilità offre oggi l’oculistica? Se ne parlerà questa sera alle 20.30, in diretta su Teletutto, nella nuova puntata di Obiettivo Salute, condotta da Daniela Affinita, con l’équipe del dottor Nicola Canali, responsabile dell’UO di Oculistica di Fondazione Poliambulanza.
I temi
Uno dei focus della puntata sarà il Centro Maculopatia, una realtà che da anni è strutturata per la diagnosi, il monitoraggio e la cura delle patologie degenerative della retina. La maculopatia può avere forme e caratteristiche diverse e, in alcuni casi, può evolvere lentamente senza dare segnali immediatamente riconoscibili. Un altro grande capitolo sarà quello della cataratta, una condizione molto comune legata all’opacizzazione del cristallino che può portare a una progressiva riduzione della qualità della vista. Oggi la chirurgia della cataratta è diventata un intervento sempre più preciso e personalizzato: ma quando è davvero arrivato il momento di operare? Come si sceglie la lente? E quanto è possibile tornare a vedere bene dopo l’intervento?
Servizi e come intervenire
La puntata porterà inoltre gli spettatori dentro l’ospedale grazie ai servizi realizzati dagli inviati Alessia Tagliabue e Fabio Forgiano. Un modo per mostrare da vicino come vengono seguiti i pazienti e come si svolge concretamente il percorso diagnostico e terapeutico. E ci sarà spazio anche per alcune domande molto pratiche che riguardano tutti noi: quando un calo della vista è normale e quando invece deve preoccuparci? Quanto conta la prevenzione? Gli smartphone e gli schermi possono danneggiare gli occhi? E quali controlli dovremmo fare con l’avanzare dell’età? Dalla retina alla cataratta, l’obiettivo sarà quindi capire non solo come si curano le principali patologie oculari, ma anche come possiamo prenderci cura della nostra vista prima che compaia un problema. Per partecipare con domande in diretta: WhatsApp 366 8322742, numero verde 800 293120.