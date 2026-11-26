È online una nuova puntata del podcast «Obiettivo Salute» del Giornale di Brescia, realizzato grazie al contributo di BCC Brescia e disponibile su tutte le principali piattaforme audio, Spotify compreso. A condurre l'intervista è Daniela Affinita, che questa settimana affronta il tema dell'ipertrofia prostatica benigna con il professor Nazzareno Suardi, direttore dell'Unità operativa di Urologia degli Spedali Civili di Brescia e professore dell'Università degli Studi di Brescia.
Alzarsi più volte durante la notte per andare in bagno, avere un getto urinario più debole, fare fatica a iniziare a urinare o avvertire la sensazione di non aver svuotato completamente la vescica.
Sono disturbi che molti uomini tendono a considerare una conseguenza inevitabile dell'età, in realtà possono essere i primi segnali di un'ipertrofia prostatica benigna, una condizione molto frequente con l'avanzare degli anni, ma che oggi può essere affrontata con diverse possibilità terapeutiche.
Sintomi e campanelli d'allarme
Professor Suardi, che cos'è l'ipertrofia prostatica benigna?
È un ingrossamento della prostata, una ghiandola che si trova sotto la vescica e che circonda il primo tratto dell'uretra, il canale attraverso cui passa l'urina. Quando aumenta di volume può comprimere questo canale e rendere più difficile il passaggio dell'urina. È un fenomeno legato all'invecchiamento: può iniziare già intorno ai 40 anni e diventare più frequente dopo i 50.
Quali sono i campanelli d'allarme da riconoscere?
I sintomi più comuni sono la riduzione del flusso urinario, la necessità di andare spesso in bagno, anche durante la notte, la difficoltà a iniziare a urinare e l'interruzione del getto durante la minzione. Un altro disturbo è l'urgenza: si avverte improvvisamente lo stimolo e non si riesce ad aspettare, fino ad arrivare in alcuni casi a episodi di incontinenza.
Dobbiamo preoccuparci se ci alziamo più volte durante la notte?
Non bisogna rassegnarsi, sono disturbi che possono incidere molto sulla qualità della vita, sul sonno e sulle attività quotidiane, ma oggi esistono trattamenti efficaci. È importante rivolgersi al medico o allo specialista quando i sintomi iniziano a interferire con la propria quotidianità.
Una prostata molto ingrossata significa necessariamente avere molti disturbi?
No, non esiste una relazione diretta tra le dimensioni della prostata e l'intensità dei sintomi. Ci sono uomini con un ingrossamento modesto che presentano disturbi importanti e altri con prostate molto voluminose che non hanno alcun sintomo. In alcuni casi, inoltre, è la vescica, che nel tempo subisce modificazioni a causa dell'ostruzione, a contribuire ai problemi urinari. Per questo sono necessari accertamenti accurati.
Quali esami fare e come distinguere l'ipertrofia dal tumore
Quali esami permettono di arrivare alla diagnosi?
Tra gli esami di primo livello c'è il Psa, un valore che deve però essere sempre interpretato dal medico in relazione all'età e alla situazione del paziente. Sono utili anche l'esame delle urine e l'ecografia dell'apparato urinario, che permette di valutare sia la prostata sia la vescica.
Prostata ingrossata significa rischio di tumore?
No, sono due patologie diverse. L'ipertrofia prostatica benigna non è un tumore e non deve essere confusa con il carcinoma della prostata. È proprio per questo che è importante affidarsi allo specialista, che attraverso gli accertamenti può distinguere le diverse condizioni.
Quali sono le possibilità di cura
Una volta diagnosticata l'ipertrofia bisogna necessariamente operarsi?
Assolutamente no, la diagnosi non comporta automaticamente un trattamento. Nei casi iniziali può essere sufficiente controllare la situazione e adottare alcuni comportamenti utili a ridurre i sintomi. Quando necessario si ricorre ai farmaci, oggi nella grande maggioranza dei pazienti la terapia farmacologica permette di controllare efficacemente i disturbi, anche per diversi anni.
E quando i farmaci non sono più sufficienti?
Oggi abbiamo a disposizione molte possibilità chirurgiche, si va dalle tecniche mini-invasive, indicate soprattutto per prostate non troppo voluminose, alla resezione endoscopica, fino agli interventi con il laser. La scelta dipende dalle caratteristiche del paziente e dalle dimensioni della prostata.
Gli uomini hanno ancora paura dell'intervento?
Sì, spesso temono conseguenze come l'incontinenza urinaria o la disfunzione erettile. È importante sapere che gli interventi per l'ipertrofia prostatica, nella grande maggioranza dei casi, non provocano incontinenza e non compromettono la funzione erettile. Dopo l'operazione molti pazienti riferiscono un netto miglioramento della qualità della vita. Tra i possibili effetti collaterali c'è invece la perdita dell'eiaculazione, un aspetto che viene sempre spiegato prima dell'intervento.
Per saperne di più e approfondire il tema vi invitiamo ad ascoltare il podcast del Giornale di Brescia. La puntata completa è disponibile su Spotify e su tutte le principali piattaforme audio. Perché conoscere, informarsi e prendersi cura della propria salute è sempre il primo passo per la prevenzione.