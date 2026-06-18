Innovazione in sanità, premio nazionale agli Spedali Civili

La Asst si è distinta nel recente congresso dell’Associazione italiana ingegneri clinici. Al progetto «Hub robotico e rete ospedaliera regionale» è andato l’Aiic Award 2026

18 giugno 2026 3 ' di lettura

Un momento della premiazione Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Obiettivo SaluteAsst Spedali Civiliinnovazioneingegneria clinica Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...