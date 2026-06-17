Infezioni sessualmente trasmissibili, check-up gratuiti di Synlab

Portare la prevenzione nei luoghi della quotidianità, rendendo più semplice l’accesso ai controlli e più aperto il dialogo su un tema spesso ancora sottovalutato. È questo l’obiettivo di Synlab, che porta a Brescia «Il gesto più apprezzato», la campagna di sensibilizzazione dedicata alle infezioni sessualmente trasmissibili curabili, come clamidia, gonorrea, sifilide e tricomoniasi, contratte ogni giorno da oltre un milione di persone nel mondo.
Secondo i dati del sistema di sorveglianza dell’Istituto superiore di sanità, negli anni successivi alla pandemia si è registrato un trend in costante aumento delle infezioni sessualmente trasmissibili, incluse alcune patologie considerate fino a pochi anni fa meno diffuse, come il gonococco.
La campagna
Proprio per contrastare questa tendenza e promuovere una cultura della prevenzione, quest’anno Synlab lancia la campagna rivolta in particolare a uomini e donne tra i 18 e i 44 anni, che punta a sensibilizzare la popolazione sull’importanza dei controlli periodici, offrendo strumenti concreti per informarsi e prevenire.
Per questo, il 26 e il 27 giugno nei centri prelievo di Via Marconi, via Vantini e piazza Vittoria sarà possibile accedere ai check-up per le infezioni sessualmente trasmissibili gratuitamente, previa prenotazione online, disponibile dall’8 giugno (fino a esaurimento posti).
Per maggiori informazioni, prenotazioni e accesso alle promozioni visitare il sito di Synlab a questo link.
Il medico
«Le infezioni sessualmente trasmissibili si conoscono, ma spesso non se ne parla abbastanza. E questo porta molte persone a sottovalutare il rischio o a effettuare controlli solo in presenza di sintomi – spiega il dottor Francesco De Seta, medico ginecologo di Synlab –. Alcune infezioni, però, possono restare silenti per molto tempo e, se non diagnosticate, provocare complicanze importanti come infertilità, dolore pelvico cronico e problematiche dell’apparato riproduttivo».
Tra gli obiettivi della campagna anche quello di sfatare alcune convinzioni ancora molto diffuse, come l’idea che avere un partner stabile elimini automaticamente il rischio di infezione. Il papillomavirus umano (Hpv), inoltre, è riconosciuto come una delle principali cause di tumori dell’orofaringe, che comprendono la base della lingua e le tonsille. Secondo i Centers for disease control and prevention (CDC), circa il 60–70% dei tumori dell’orofaringe è attribuibile all’infezione da Hpv, con una prevalenza più elevata nella popolazione maschile.
Percorso diagnostico
In quest’ottica di prevenzione integrata, Synlab propone un percorso diagnostico ampliato: durante la campagna «Il gesto più apprezzato», in caso si desideri completare ulteriormente la propria offerta di prevenzione sessuale, sarà possibile acquistare in sede il secondo check-up a tariffa agevolata. A questa possibilità si affianca inoltre il lancio di un nuovo check-up Ist batteriche e virali, che unisce in un unico pacchetto il check-up Ist 1 e il check-up Ist 2 a un prezzo ridotto rispetto all’acquisto separato dei due percorsi diagnostici, con l’obiettivo di rendere lo screening più accessibile e incentivare la prevenzione e il controllo periodico anche in assenza di sintomi.