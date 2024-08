Il 95% dei bambini è protetto contro il morbillo e la pertosse

Casi sporadici, ma in aumento. Pezzola (Civile): «Malattie rischiose, avanti con le vaccinazioni»

4 ' di lettura

Risulta vaccinato il 95,3% dei bambini nati nel 2022

Altro che qualche puntino rosso e un po’ di febbre, malattie come il morbillo e la rosolia possono avere conseguenze gravissime. Ecco perché gli esperti raccomandano di non abbassare la guardia e di non sottovalutare il contributo dei vaccini perché, come sottolinea Deborha Pezzola, al vertice della Struttura complessa Vaccinazioni e Sorveglianza Malattie Infettive del Civile, «è proprio grazie ad essi e al fatto che funzionino bene se di alcuni virus, nel tempo, ci siamo quasi dimenticati. Alla