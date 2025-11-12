Giornale di Brescia
Abbonati
Salute e benessereBrescia e Hinterland

Hiv, Brescia è quinta in Italia per contagi: urge fare prevenzione

Paola Gregorio
Dato stabile da qualche anno. Test rapidi in città e provincia in vista della Giornata mondiale contro l’Aids dell’1 dicembre
Loading video...
Hiv a Brescia, occorre fare prevenzione

Brescia è la quinta provincia per numero di nuove infezioni da Hiv in Italia dopo Roma, Milano, Napoli e Torino. Sono annualmente 60-70, più del 75% uomini, e il dato, in linea con quello nazionale, è stabile da qualche anno. Attualmente nel territorio dell’Ats di Brescia 3.800 persone sono sieropositive, ma quasi tutte hanno raggiunto la soppressione virologica e quindi non possono più trasmettere il virus: più del 70% sono maschi con un’età media di 55 anni. Rischi Nella nostra provincia, Valc

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario