Hiv, Brescia è quinta in Italia per contagi: urge fare prevenzione

Paola Gregorio

Dato stabile da qualche anno. Test rapidi in città e provincia in vista della Giornata mondiale contro l’Aids dell’1 dicembre

Brescia è la quinta provincia per numero di nuove infezioni da Hiv in Italia dopo Roma, Milano, Napoli e Torino. Sono annualmente 60-70, più del 75% uomini, e il dato, in linea con quello nazionale, è stabile da qualche anno. Attualmente nel territorio dell’Ats di Brescia 3.800 persone sono sieropositive, ma quasi tutte hanno raggiunto la soppressione virologica e quindi non possono più trasmettere il virus: più del 70% sono maschi con un’età media di 55 anni. Rischi Nella nostra provincia, Valc