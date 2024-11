Brescia è tra le cinque province con più diagnosi di Hiv all’anno

Le infezioni stanno tornando ai livelli pre Covid: sono 3.874 i pazienti in cura all’Ospedale Civile

2 ' di lettura

Il nastro rosso è il simbolo internazionale della lotta contro l'Aids

Di Hiv e Aids si parla sempre meno, soprattutto fra i giovani e giovanissimi. Un segnale in apparenza positivo: la «peste del Duemila», che ha terrorizzato una generazione, oggi non fa più paura. In realtà il silenzio e l’ignoranza contribuiscono a diffondere il contagio e ad impedire che chi contrae l’Hiv possa essere curato tempestivamente e con efficacia. Secondo i dati appena pubblicati dal Centro Operativo Aids dell’Iss, Brescia si conferma fra le cinque province in Italia col maggior numer