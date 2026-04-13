Giovani e consumo di alcol e droghe, è cambiato qualcosa? Di’ la tua

C’è un luogo comune da sfatare: non è vero che la Gen Z beve o si droga meno delle generazioni che l’hanno preceduta. A dirlo è una ricerca dell’Iwsr Bevtrac, che mette in discussione la comune credenza: i giovani non sarebbero necessariamente più moderati, almeno nei consumi di alcol, con livelli di partecipazione che in alcuni mercati risultano in aumento e sempre più vicini a quelli degli adulti.

Accanto a questo dato, a fare riflettere sono i recenti sequestri di droga (anche nel Bresciano) di catinoni sintetici provenienti dall’Olanda, ovvero molecole sintetiche stimolanti il cui abuso si sta diffondendo.

Leggi anche Catinoni sintetici: cosa sono e come agiscono le droghe del chemsex

L’emergere di nuove sostanze come l’Mdpv e i dati relativi al consumo di alcol si inseriscono nello stesso scenario: quello delle trasformazioni nelle abitudini e nelle modalità con cui le persone più giovani si rapportano a sostanze psicoattive. In questo spazio di cambiamento si inserisce il confronto tra generazioni: quanto sono davvero differenti i comportamenti dei più giovani rispetto a quelli di chi li ha preceduti, e quanto invece cambiano solo i contesti, le sostanze e le modalità di accesso? Di’ la tua.