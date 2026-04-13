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Salute e benessere

Giovani e consumo di alcol e droghe, è cambiato qualcosa? Di’ la tua

A quanto pare non è vero che la Gen Z beve meno degli adulti, e i catinoni sintetici si stanno diffondendo: quanto sono davvero diversi i comportamenti dei più giovani, quando si parla di abuso di sostanze?
Droghe sintetiche
Droghe sintetiche
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C’è un luogo comune da sfatare: non è vero che la Gen Z beve o si droga meno delle generazioni che l’hanno preceduta. A dirlo è una ricerca dell’Iwsr Bevtrac, che mette in discussione la comune credenza: i giovani non sarebbero necessariamente più moderati, almeno nei consumi di alcol, con livelli di partecipazione che in alcuni mercati risultano in aumento e sempre più vicini a quelli degli adulti.

Accanto a questo dato, a fare riflettere sono i recenti sequestri di droga (anche nel Bresciano) di catinoni sintetici provenienti dall’Olanda, ovvero molecole sintetiche stimolanti il cui abuso si sta diffondendo.

L’emergere di nuove sostanze come l’Mdpv e i dati relativi al consumo di alcol si inseriscono nello stesso scenario: quello delle trasformazioni nelle abitudini e nelle modalità con cui le persone più giovani si rapportano a sostanze psicoattive. In questo spazio di cambiamento si inserisce il confronto tra generazioni: quanto sono davvero differenti i comportamenti dei più giovani rispetto a quelli di chi li ha preceduti, e quanto invece cambiano solo i contesti, le sostanze e le modalità di accesso? Di’ la tua.

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