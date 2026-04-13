Droga dalla Olanda a Brescia: due arresti, sequestrate oltre 2mila dosi

Due uomini di 30 anni, entrambi bresciani e con precedenti, sono stati arrestati dalla Squadra Mobile della Questura di Brescia nell’ambito di due distinte operazioni antidroga. L’indagine ha permesso di sequestrare ingenti quantitativi di sostanze sintetiche provenienti dall’Olanda, evitando la loro immissione sul mercato locale.

L’attività investigativa è partita da una segnalazione relativa alla presenza, presso uno spedizioniere, di due pacchi sospetti. Gli agenti hanno avviato un servizio di osservazione che ha consentito di individuare i destinatari finali delle spedizioni.

Il primo uomo è stato bloccato al momento della consegna del pacco, per il quale aveva utilizzato false generalità. All’interno sono stati trovati 52 grammi di Mdpv (metilenediossipirovalerone), una droga sintetica con effetti stimolanti superiori alla cocaina anche a basse dosi. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione, elementi che fanno ritenere la sostanza destinata allo spaccio.

Poche ore dopo, gli agenti della Sezione Narcotici hanno fermato un secondo soggetto a Desenzano del Garda, colto in flagranza mentre ritirava un pacco contenente 140 grammi della stessa sostanza. Anche nella sua abitazione sono stati trovati un bilancino di precisione e circa 10 grammi di hashish.

Nel complesso, l’operazione ha permesso di sequestrare droga per circa 2mila dosi, con un valore stimato attorno ai 40mila euro. Entrambi gli uomini sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e messi a disposizione della Procura della Repubblica.