Le X Giornate della salute: Brescia capitale della prevenzione

Quando si parla di benessere e prevenzione la sostanza vuole la forma. Perché per far arrivare al grande pubblico argomenti di vitale importanza la bellezza, la musica e la socialità possono essere un ottimo alleato. Ed è quello che hanno pensato gli organizzatori del Comitato di Brescia della Croce Rossa nel promuovere l’evento «Le X Giornate della salute 2026», che andrà in scena dal 23 marzo al 2 aprile.

Le tematiche

Saranno dieci giornate di camminate guidate, sessioni di educazione alimentare e incontri con esperti su temi cruciali: dalla salute cardiovascolare alla prevenzione oncologica (in collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori); dalla prevenzione degli infortuni domestici alla salute della bocca (in collaborazione con l’Associazione dei Dentisti italiani); dalla cura delle emozioni dei bambini (in collaborazione con Il sorriso dei bimbi) alla cura dei nostri amici animali, passando per il benessere psicofisico con le passeggiate nella storia a cura di Acli Borgo Trento. Spazio anche alla formazione pratica con dimostrazioni di rianimazione cardiopolmonare e manovre salvavita a cura dei volontari Cri e dell’Associazione BravoSierra.

Gli appuntamenti

A dimostrazione dell’importanza della bellezza al servizio della salute, l’inaugurazione, che si terrà lunedì alle 17.30, sarà caratterizzata dal concerto dell’Associazione Bach Consort Brescia, eseguito dal soprano Eleonora Mingardi accompagnata dal pianista Luciano Carbone nello splendido scenario del Chiostro di San Giovanni.

Tra i momenti più attesi spiccano il Night Check-Up, la notte del 28 marzo, quando il quartiere del Carmine vedrà protagonisti i giovani volontari che incontreranno altri giovani per parlare di prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse e proporranno loro uno screening.

La manifestazione chiuderà giovedì 2 aprile, con la Red Run in collaborazione con CorrixBrescia: la storica corsa-camminata non competitiva che anima il centro cittadino ogni giovedì sera sarà per l’occasione dedicata alla Croce Rossa per ricordare ancora una volta come lo sport sia un fattore importante per il benessere psicofisico delle persone.

Per conoscere i dettagli dell’evento - si terrà tra il Carmine, l’area di Campo Marte e, soprattutto, nel Chiostro e nel Teatro di San Giovanni - è possibile consultare il calendario sul sito del Comitato di Brescia (www.cribrescia.it).

I protagonisti

La manifestazione – totalmente gratuita e promossa grazie anche al supporto partner come Akòmi, Cardioline, Cna Brescia, Coldiretti Brescia, Consorzio Brescia Centro, Grana Padano, Gandola, Gruppo Brescia Mobilità e Parrocchia di San Giovanni evangelista – è patrocinata dalla Loggia, da Ats e Asst Spedali Civili di Brescia, dall’Ordine dei Medici di Brescia, dalla Società di Medicina e Chirurgia di Brescia e dell’Università degli Studi di Brescia.

Croce Rossa e Comune

«La prevenzione non è solo un atto sanitario, ma un investimento sulla qualità della

vita» dichiara Fabrizia Terraneo, direttore sanitario della Croce Rossa Italiana –

Comitato di Brescia. L’iniziativa riflette la visione globale dell’Associazione, come sottolinea Carolina David, presidente di Croce Rossa Italiana – Comitato di Brescia: «Il nostro impegno è pienamente in linea con gli obiettivi della Strategia 2030 della Croce Rossa, che mette al centro la tutela della salute e la promozione di comunità resilienti».

«La promozione della salute e della prevenzione rappresenta una priorità per la nostra

comunità – sottolinea l’assessore al Welfare e alla Salute del Comune di Brescia Marco

Fenaroli –. Iniziative come queste dimostrano quanto sia importante il lavoro condiviso tra

istituzioni, sistema sanitario, associazioni e realtà cittadine nel rendere la cultura della

salute sempre più diffusa e accessibile».

Asst Spedali Civili e Ats

«La prevenzione rappresenta l’investimento più prezioso per il nostro benessere. Agire in

anticipo permette di neutralizzare i rischi prima che diventino criticità. Scegliere uno stile di

vita consapevole e sottoporsi a controlli regolari è un atto di cura verso noi stessi», dichiara Luigi Cajazzo, direttore generale della Asst Spedali Civili di Brescia.

«Ats Brescia ha come suo primo mandato la prevenzione e la promozione di stili di vita sani, compito che persegue attraverso programmi che incentivano la popolazione a svolgere attività fisica, a seguire una corretta alimentazione, ad evitare od interrompere comportamenti dannosi quali il fumo o l’uso eccessivo di alcol e invitando tutte le persone che siano eleggibili per età e sesso a partecipare ai programmi di screening organizzati», dichiara il direttore generale di Ats Brescia, Claudio Sileo.