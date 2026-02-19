Giornale di Brescia
Salute e benessere

Disregolazione emotiva: «Non è un fallimento educativo, va trattata»

Daniela Affinita
Il tema è stato al centro della puntata di «Obiettivo Salute» andata in onda mercoledì 18 febbraio su Teletutto
La disregolazione emotiva
Emozioni intense, sbalzi d’umore, rabbia improvvisa, tristezza che sembra senza fine. Ma quando tutto questo non è più “normale adolescenza” e diventa un segnale clinico? Se ne è parlato nella diretta di Obiettivo Salute, con un approfondimento dedicato alla disregolazione emotiva nei giovani.

Quando l’emozione è segnale clinico

«Per disregolazione emotiva – ha spiegato la dottoressa Cipani, direttore della Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza Asst Garda – intendiamo la difficoltà a modulare e gestire emozioni intense in modo adeguato al contesto». Non si tratta semplicemente di essere sensibili o impulsivi: il problema emerge quando l’intensità emotiva compromette relazioni, scuola, vita quotidiana.

L’adolescenza è una fase vulnerabile: circa tre quarti dei disturbi psichici esordiscono in età evolutiva. I campanelli d’allarme? Isolamento marcato, autolesionismo, esplosioni di rabbia incontrollata, alterazioni importanti del sonno o dell’alimentazione. La disregolazione non è di per sé una diagnosi, ma un sintomo trasversale che si ritrova in diversi disturbi psicopatologici, dai disturbi dell’umore ai disturbi alimentari, fino ai disturbi di personalità.

Il cervello adolescente e il rischio sostanze

Il cervello dell’adolescente è ancora in costruzione. Come ha sottolineato la dottoressa Laura Franceschini, responsabile del Servizio per le Dipendenze, le aree deputate al controllo degli impulsi e alla valutazione delle conseguenze – in particolare la corteccia prefrontale – sono ancora in fase di sviluppo, mentre i circuiti emotivi sono già molto attivi. In questo squilibrio si inserisce il rischio dell’uso di sostanze.

Alcol e cannabis interferiscono con i meccanismi di regolazione emotiva e l’uso precoce può aumentare la vulnerabilità a disturbi psichiatrici futuri. Non solo: cresce anche il fenomeno dell’uso improprio di psicofarmaci senza prescrizione, benzodiazepine e farmaci per l’ADHD reperiti in casa o tra coetanei.

«A volte – ha spiegato la dottoressa Elena Dordoni, psicologa e psicoterapeuta del Centro Psico Sociale di Leno – l’uso di sostanze diventa una forma di automedicazione: il ragazzo tenta di spegnere un dolore emotivo che non riesce a gestire».

L’importanza dell’intervento precoce

Il primo passo, quando un adolescente arriva in terapia con forte instabilità emotiva, è costruire un’alleanza terapeutica e valutare il contesto familiare. L’approccio è multidisciplinare: psicoterapia, eventuale supporto farmacologico nei casi indicati, lavoro con la famiglia e interventi riabilitativi.

Tra gli approcci più efficaci nella regolazione emotiva c’è la Dialectical Behavior Therapy (DBT), che insegna competenze concrete per gestire emozioni intense, tollerare la sofferenza e migliorare le relazioni. Il lavoro di gruppo, ha evidenziato la dottoressa Laura Gavelli, tecnico della riabilitazione psichiatrica, offre un valore aggiunto: il confronto tra pari in un contesto protetto riduce il senso di isolamento e favorisce l’apprendimento reciproco.

Letizia: «Oggi mi definisco guarita»

In studio anche la testimonianza di Letizia, 26 anni, che ha raccontato il suo percorso iniziato a 16 anni con una marcata disregolazione emotiva. Negli anni l’ingresso in Neuropsichiatria infantile, il percorso DBT di gruppo, un ricovero di quattro mesi tra marzo e giugno, poi il passaggio ai servizi per adulti e un ricovero al Richiedei di Gussago per un disturbo alimentare, la bulimia. «Oggi mi definisco guarita – ha raccontato – i sintomi sono diminuiti. Ci sono state ricadute, ma ho imparato ad affrontarle».

Fondamentale per lei il percorso riabilitativo e il lavoro con strumenti come la Recovery Star, che responsabilizza il paziente nel prendersi cura della propria salute e nel monitorare i progressi. Oggi Letizia collabora con l’associazione Il Chiaro nel Bosco e partecipa a progetti come un laboratorio di scrittura al Liceo Leonardo, mettendo la propria esperienza al servizio degli altri.

«Non abbiate paura di chiedere aiuto», è il messaggio condiviso dagli specialisti. La disregolazione emotiva non è un fallimento educativo né una colpa del ragazzo. È un segnale di sofferenza che può essere compreso e trattato. Intervenire presto significa ridurre il rischio di cronicizzazione e offrire ai giovani strumenti per attraversare l’intensità emotiva senza esserne travolti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Obiettivo saluteTeletuttodisregolazione emotivaObiettivo Salute
