A «Obiettivo salute» si parla di disregolazione emotiva dei giovani

Dolore che esplode senza un motivo apparente, rabbia improvvisa, chiusura, isolamento. Oppure comportamenti impulsivi, uso di sostanze, ricerca continua di emozioni forti. Il disagio giovanile oggi ha molte forme, ma spesso un filo conduttore: la difficoltà a riconoscere e regolare le proprie emozioni. È quella che gli specialisti definiscono «disregolazione emotiva», una condizione sempre più frequente tra gli adolescenti.

Ospiti

Il tema sarà al centro della puntata di Obiettivo Salute, in onda questa sera alle 20.30 su Teletutto, condotta da Daniela Affinita. Ospiti in studio i professionisti dell’Asst del Garda: Annamaria Cipani, direttore della Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza; Laura Franceschini, responsabile del Servizio per le Dipendenze; Elena Dordoni, psicologa e psicoterapeuta del Centro Psico Sociale di Leno; e Laura Gavelli, tecnico della riabilitazione psichiatrica.

La disregolazione emotiva non è un semplice «carattere difficile», ma la fatica a modulare emozioni intense che possono trasformarsi in rabbia, autolesionismo o ritiro sociale. In adolescenza il cervello è ancora in maturazione e le aree del controllo degli impulsi si sviluppano più lentamente rispetto ai circuiti emotivi, rendendo i ragazzi più vulnerabili. In questo quadro, l’uso precoce di alcol e cannabis rappresenta un ulteriore fattore di rischio: può interferire con lo sviluppo cerebrale e aggravare fragilità già presenti. Spesso le sostanze vengono utilizzate per «spegnere» ansia o tristezza, ma finiscono per amplificare il disagio.

Il messaggio degli specialisti è chiaro: riconoscere precocemente i segnali –isolamento, calo nel rendimento, irritabilità marcata, comportamenti a rischio – è fondamentale. L’approccio deve essere integrato, con psicoterapia, coinvolgimento della famiglia e, quando necessario, interventi riabilitativi individuali o di gruppo. Un confronto per offrire strumenti concreti a genitori e ragazzi, trasformando una fase critica in un’occasione di crescita. È possibile partecipare in diretta: WhatsApp 3668322742, numero verde 800.29.31.20.