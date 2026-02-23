Dall’inserto bimestrale ai podcast: insieme verso l’«Obiettivo salute»

Dalla televisione al web passando per la carta. L’Editoriale Bresciana utilizza tutti i propri mezzi per raggiungere l’«Obiettivo Salute». Ossia accompagnare lettori, spettatori e ascoltatori in un percorso integrato di consapevolezza, che si costruisce con il rigore dei numeri, la profondità delle storie e la credibilità delle interviste.

Non ci saranno titoli sensazionalistici o semplificazioni eccessive. L’intento non è informare per suscitare paura o ansia, ma mettere a disposizione dei bresciani strumenti concreti, che permettano loro di capire e agire in modo consapevole. Ogni articolo, ogni racconto, ogni dato condiviso sarà pensato per rafforzare una cultura della salute che non si limiti alla superficie, ma che entri nel cuore delle questioni, affrontando con equilibrio e rigore le sfide - complesse e in evoluzione - che ogni giorno riguardano il nostro benessere.

Nuovo capitolo

Il nuovo capitolo di informazione sulla salute - reso possibile dalla disponibilità di interlocutori attivi di un percorso condiviso -sta per aprirsi con un tocco di originalità e colore. Contraddistinto da un bel rosa magenta, il progetto debutterà giovedì in edicola, presentandosi al pubblico con un inserto bimestrale abbinato al nostro giornale.

Le tematiche affrontate saranno di ampio respiro. Parleremo di un fenomeno preoccupante che sta mettendo a rischio la salute di molti giovani, come l’abuso di psicofarmaci senza ricetta. Ci dedicheremo al rapporto tra melanomi, nei e tatuaggi, facendo luce sulle novità all’orizzonte. Riferiremo dell’importanza di fare rete per malattie come la fibromialgia e la neurofibromatosi. Esploreremo, inoltre, temi legati al benessere, come l’importanza di una corretta alimentazione e il respiro consapevole per una vita sana. E ci sarà anche spazio per la salute degli amici a quattro zampe.

Sotto la lente

Questo inserto non è che l’inizio di un progetto ancora più ampio, che sta per prendere forma con un’energia nuova. Giovedì vedrà la luce anche il primo episodio di una serie di podcast, curati da Daniela Affinita e dedicati alla salute.

Ne uscirà uno ogni quindici giorni per offrire spunti preziosi e approfondimenti concreti, cominciando con un tema di grande attualità: il Papilloma virus. Per affrontarlo, Affinita sarà affiancata dalla ginecologa della Poliambulanza Manuela Lomini. A partire dal 5 marzo, il nostro quotidiano si arricchirà ogni giovedì con quattro pagine su salute ed evoluzione della sanità. La trasmissione di Teletutto che porta lo stesso nome del progetto, «Obiettivo Salute», rimarrà un appuntamento fisso ogni mercoledì sera, punto di riferimento per chi desidera entrare nei dettagli di tematiche complesse e rilevanti.

Non finisce qui: il nostro sito internet ha già una sezione «Salute e benessere», che si arricchisce ogni giorno di contenuti. Stessa attenzione verrà data ai nostri canali social, veicolo di informazione per raggiungere, insieme, l’«Obiettivo Salute».